Titan, "rottami vicino al Titanic": l'annuncio choc della guardia costiera Usa

Sono stati trovati rottami vicino al sito in cui si trova il Titanic: lo ha annunciato oggi la Guardia costiera americana, ancora impegnata nelle ricerche del Titan, il sommergibile disperso con cinque passeggeri a bordo. Il sottomarino si era inabissato domenica scorsa per andare a vedere i resti del Titanic, al largo delle coste del Canada, ma a un certo punto ha perso del tutto i contatti con la nave di superficie. Questa mattina, tra l'altro, sarebbero scadute le 96 ore di ossigeno a disposizione del sommergibile.

La famiglia di uno dei passeggeri, il miliardario britannico Hamish Harding, su Telegraph punta il dito contro la società organizzatrice OceanGate, che avrebbe "impiegato troppo tempo per lanciare l’allarme". Kathleen Cosnett, cugina di Harding, ha dichiarato che il ritardo di otto ore da parte della società prima di dare l’allarme per la scomparsa è stato "troppo lungo". Il sommergibile, infatti, avrebbe perso il contatto con la nave di superficie Polar Prince intorno alle 9.45 ora locale di domenica, ma la Guardia Costiera degli Stati Uniti sarebbe stata informata della scomparsa solo alle 17.40.

Ora, comunque, gli esperti spiegano che nel momento in cui Titan venisse ritrovato, ci vorrebbero almeno altre 4 ore per riportarlo in superficie ed aprire il portellone da fuori. Intanto, le famiglie dei cinque a bordo attendono notizie.