Vladimir Putin e principe Harry, voci inquietanti sul loro "legame"

Un dirigente di Spitify, Bill Simmons, parla del principe Harry e di Meghan Markle. Lo fa con toni duri spiegando le idee del principe per una serie di podcast: "Un giorno dovrei ubriacarmi e parlare di una conversazione avuta con il principe Harry riguardo a un’idea per un podcast. È una delle mie storie più belle…", spiega a Bloomberg. A quanto pare le idee di Harry erano tutte campate in aria, o comunque di difficile realizzazione. Tra le prposte fatte ad alcuni produttori ci sarebbero le interviste a Vladimir Putin, Marck Zuckerberg e Donald Trump. I produttori hanno fatto notare a Harry la difficoltà palese per la realizzazione di questi podcast che secondo Harry avrebbero dovuto prevedere anche domande sull'infanzia.

I produttori hanno avuto qualche piccola perplessità, si fa per dire, nell'immaginarsi Putin a raccontare la sua vita da bambino a Harry. E così qualcuno si chiede se Harry non stia perdendo il contatto con la realtà: "Mi sono rattristato nel vederlo arrivare da solo all’incoronazione di Carlo, perché comunque è pur sempre il figlio del re d’Inghilterra.

Penso che le questioni private di una famiglia dovrebbero rimanere tali, ma sono sicuro che sta soffrendo moltissimo per la situazione. È cresciuto in un certo modo ma ha fatto una scelta diversa adesso e spero che lui e Meghan abbiano una vita meravigliosa", ha affermato Emanuele Filiberto. Insomma Harry a quanto pare sarebbe nei guai non solo all'interno della Royal Family ma anche nel suo recinto professionale. Che in effetti non è mai stato chiaro...