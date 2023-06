Russia, che fine ha fatto Lavrov? Dopo il colpo di Stato...

24 giugno 2023 a

Che fine ha fatto il ministero degli Esteri russo Sergei Lavrov? In questo momento così concitato per il suo Paese, pare stia preferendo non dare molto nell'occhio. Si registra solo, come fa notare Dagospia, una "striminzita nota" arrivata dal suo dicastero che mette in guardia i paesi occidentali dallo sfruttare la situazione interna russa per "raggiungere i loro scopi russofobi".

Sempre nella stessa nota, riportata dall'agenzia Ria Novosti, si aggiunge che "la situazione sarà risolta presto e gli obiettivi dell'operazione militare in Ucraina raggiunti". Proprio in riferimento alla soluzione di cui parla il ministero degli Esteri russo, Dagospia ritiene che qualcosa stia succedendo. "I 'committenti' di Evgenij Prigozhin starebbero contattando Putin per un'uscita onorevole dal Cremlino...", si legge sul portale di Roberto D'Agostino. Che già nelle scorse ore ha avanzato l'ipotesi che il capo della Wagner sia stato finanziato da una intelligence straniera o dagli oligarchi russi proprio per eliminare lo zar e mettere così fine alla guerra ancora in corso in Ucraina.

Altra ipotesi, che poi sarebbe anche quella più debole, è che dietro quest'ultima mossa di Prigozhin ci sia solo la sua ambizione personale a superare il ministro della Difesa Sergei Shoigu, con cui tra l'altro non ci sono stati scambi amichevoli nell'ultimo periodo.