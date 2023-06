Putin in fuga? "Aereo atterrato a San Pietroburgo", ma Mosca smentisce

24 giugno 2023 a

È giallo sugli aerei presidenziali partiti da Mosca e diretti a San Pietroburgo. L’Il-96 presidenziale sarebbe decollato dalla capitale e sarebbe già atterrato a San Pietroburgo, secondo quanto riporta Fontanka, il giornale più popolare della seconda città russa che cita dati di FlightRadar24. Non è chiaro se il presidente Vladimir Putin sia a bordo. E sarebbe atterrato anche un altro degli aerei governativi, un Airbus Rsd523. Secondo i dati di FlightRadar l’aereo speciale Il96-300PU (Point of Control) era decollato alle 14:16 ora di Mosca. L’aereo presidenziale è equipaggiato per controllare le Forze Armate.

Secondo il quotidiano russo dissidente Novaya Gazeta, l'aereo di Putin diretto a San Pietroburgo non sarebbe atterrato ma avrebbe spento i transponder uscendo così dai radar nella zona di Tver dove lo zar ha una residenza.

Il Cremlino però smentisce tutto. Mentre Prigzhin avanza con la sua rivolta armata, il presidente russo Putin sta lavorando al Cremlino, dichiara a Ria Novosti l’addetto stampa del leader russo Dmitry Peskov. In precedenza, su alcuni canali Telegram si erano diffuse voci secondo cui il presidente russo aveva lasciato Mosca alla volta di una delle sue residenze in un’altra regione. E a Mosca sarebbe rimasto anche il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, come riferito dal suo portavoce, Oleg Osipov: "Medvedev, i suoi assistenti e la segreteria sono nei loro luoghi di lavoro e svolgono i loro compiti".

Anche l'aereo di famiglia del dittatore bielorusso Aleksandr Lukashenko sarebbe decollato da Minsk e si troverebbe ora sopra i cieli della Turchia. Mentre attraversava lo spazio aereo della Russia, il jet avrebbe spento i trasponder riaccendendoli solo sulla Calmucchia, uscendo dallo spazio russo, proprio per non venire intercettato dalle autorità militari di Mosca.