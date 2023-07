Russia, esplosione vicino all'aeroporto: si apre un maxi cratere

02 luglio 2023 a

Attimi di paura in Russia, dove si è verificata un'esplosione vicino all'aeroporto militare Primorsko-Akhtarsk. Nel territorio di Krasnodar si sarebbe formato un vero e proprio cratere dal diametro di 10 metri. L'esplosione - stando alle prime ricostruzioni - sarebbe avvenuta a 200 metri dall'aeroporto locale. Secondo i dati preliminari sembra un tentativo di attaccare un magazzino di carburanti e lubrificanti nell'area dell'aeroporto. Il governatore del territorio di Krasnodar, Veniamin Kondratiev, ha confermato l'incidente ma non ha specificato cosa sia successo.

"Sono in costante contatto con il capo del comune. Non ci sono state vittime o feriti. Secondo le informazioni preliminari, gli edifici residenziali e le infrastrutture non sono stati danneggiati. Ora le ragioni dell'incidente sono state chiarite", dice il suo canale Telegram. Nei giorni scorsi, l'Aeronautica delle Forze Armate dell'Ucraina ha riferito sul lancio di "Shahed" iraniani dall'aeroporto di Primorsko-Akhtarsk nella Federazione Russa.

Per il momento dunque non ci sarebbero feriti. Su Twitter, il consigliere ucraino Anton Gerashchenko ha postato un video mostrando le conseguenze dell'esplosione con il commento: "Questo è un aeroporto a partire dal quale droni e missili vengono lanciati contro l'Ucraina". Ma le indagini sull'accaduto sarebbero ancora in corso.