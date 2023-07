Bakhmut, "nemico russo in trappola: abbiamo il controllo", trionfo ucraino?

10 luglio 2023 a

“Il nemico è in trappola e la città viene posta sotto il controllo delle forze di difesa”. È l’ultimo aggiornamento su Bakhmut che arriva da Kiev: a darlo è il generale ucraino Oleksandr Syrskyi. È poi toccato alla viceministra della difesa Hanna Malyar offrire ulteriori dettagli: “Le nostre forze hanno tenuto sotto controllo le entrate, le uscite e i movimenti del nemico in città per diversi giorni. Questo è reso possibile dal fatto che nel corso della loro avanzata le nostre truppe hanno preso il controllo delle principali alture dominanti intorno a Bakhmut”.

La controffensiva ucraina è riuscita a recuperare circa 24 chilometri quadrati intorno alla città di Bakhmut, situata sul fronte orientale e quasi del tutto occupata dai russi. Secondo il comunicato diffuso dallo Stato Maggiore della Difesa gli ucraini hanno recuperato 4 chilometri quadrati durante la scorsa settimana, con le forze di Kiev che si stanno consolidando nelle aree riconquistate e che continuano a infliggere danni con il fuoco dell'artiglieria a obiettivi nemici identificati dall’intelligence.

"Il nemico resiste, sposta unità e truppe, utilizza attivamente le sue riserve", ha ha dichiarato il portavoce dello Stato maggiore ucraino, Andri Kovalov. "Qui continuano intensi combattimenti", ha aggiunto riferendosi sempre all’area di Bakhmut. L’Ucraina ha lanciato la sua offensiva di terra più di un mese fa con operazioni di attacco sui fianchi di Bakhmut e verso le città occupate di Melitopol e Berdyansk, nel sud-est dall'Ucraina.