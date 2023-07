Prigozhin, dove si è fatto beccare: foto inspiegabile, terremoto in Russia

Rimbalza su tutti i media internazionali una fotografia che ritrae il leader del gruppo Wagner, Evgeny Prigozhin, mentre stringe la mano a Freddy Mapouka, capo del protocollo del presidente della Repubblica Centrafricana, Faustin-Archange Touadéra, e che sarebbe stata scattata a margine del vertice tra Russia e Africa in corso a San Pietroburgo.

"Facciamo un viaggio a Varsavia": gruppo Wagner, a un passo dalla guerra mondiale

Prigozhin, che sulla carta dovrebbe essere in esilio in Bielorussia dopo il golpe fallito di giugno, avrebbe incontrato Mapouka al Trezzini Palace Hotel, a circa 25 chilometri dall'ExpoForum dov'è andato in scena il vertice ufficiale russo-africano.

#Prigozhin is at home in St-Petersburg:

After meeting with Mathurin Mapouka, Chief of Protocol to the President of the Central African Republic, he met with Justin Tagaugh, Director of the Cameroonian edition of Afrique Media, on which he made several appearances recently. pic.twitter.com/YXldGGMWrn