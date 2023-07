Estate, il consiglio virale: "Non comprate costumi blu, pericolosi", ecco perché

30 luglio 2023 a

Ha fatto il giro del web in queste ore il video di una istruttrice di nuoto che sconsiglia ai genitori di acquistare un costume blu per i bimbi: "È pericolosissimo". In un video su Tik Tok, l'istruttrice spiega i motivi che ci sono dietro al suo consiglio: "Per favore comprate solo costumi da bagno molto colorati o con colori sgargianti e i vostri figli saranno sempre al sicuro", afferma nel filmato Nikki Scarnati, istruttrice di nuoto divenuta celebre su TikTok grazie ai suoi quotidiani consigli.



“Ecco vedete – afferma la donna indicando la figlia – Ho fatto indossare alla mia bambina questo costume che è azzurro chiaro e io riesco a vederle solo la testa. Questo è pericolosissimo perché se il bambino dovesse essere in difficoltà, io non me ne accorgerei nemmeno”.

E ancora: “Inoltre, è da notare il fatto che io non veda bene mia figlia che è in piscina da sola… vi immaginate se fosse in mezzo a una folla agitata di bambini? Per favore comprate solo costumi da bagno molto colorati o con colori sgargianti e i vostri figli saranno sempre al sicuro”. Il video da qualche tempo gira sul web. Ma è tornato virale proprio in queste ore con il grande esodo verso il mare da parte di milioni di famiglie in tutto il mondo.