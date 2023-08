Zhanna, "mangio solo semi": la morte atroce a 40 anni dell'influencer vegana

01 agosto 2023 a

Zhanna Samsonova era un’influencer russa nota per essere la vegana per eccellenza. Nelle scorse ore è venuta a mancare a soli 40 anni: sono state fatali le carenze di calcio e vitamina D, derivanti dalla dieta che seguiva, che era molto povera di nutrienti importanti. Negli ultimi quattro anni la donna si era nutrita solamente di frutta, germogli di semi di girasole, frullati di frutta e succhi.

Ciò che l’aveva resa famosa in tutto il mondo in qualità di influencer vegana l’ha però uccisa. Zhanna è venuta a mancare mentre si trovava in Malesia, dove stava portando avanti un regime alimentare a base di frutta esotica. Inoltre era famosa per essere una grande sostenitrice della cucina erbivora cruda. Sulla sua morte ci sono però delle versioni discordanti: una delle amiche più strette ha dichiarato che è “morta di fame”, mentre la madre ha parlato di una “infezione simile al colera.

Di certo lo stile di vita legato all’alimentazione ha avuto un ruolo centrale nel decesso: Zhanna si rifiutava di bere persino l’acqua. “Era tornata a casa per curarsi - ha raccontato un amico - ma è scappata di nuovo ed è tornata a Phuket”. “Vivevo un piano sopra di lei - ha aggiunto un’altra ragazza - e ogni giorno avevo paura di trovare il suo corpo senza vita al mattino. L'ho convinta a farsi curare, ma non ce l'ha fatta”.