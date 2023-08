Polonia, "violato lo spazio aereo": Nato pronta all'intervento

03 agosto 2023 a

a

a

Tensioni alle stelle al confine tra Polonia e Bielorussia, col primo paese che accusa il secondo di aver violato il suo spazio aereo. In particolare, lo scorso 1 agosto i polacchi hanno parlato di due elicotteri Mi-24 e Mi-8 appartenenti all'aviazione bielorussia, che avrebbero violato lo spazio aereo della Polonia. Ora il ministero degli Esteri della Bielorussia ha convocato l'ambasciatore polacco Martin Wojciechowski chiedendo a Varsavia di ritirare l'accusa.

"L'allentamento della già complicata situazione nelle relazioni bilaterali è possibile solo nell'ambito di un dialogo reciprocamente rispettoso e costruttivo", si legge nella nota pubblicata dal ministero, che smentisce la Polonia a seguito di un controllo dei dati di volo. La situazione è delicata soprattutto perché la Polonia è uno Stato membro della Nato. E in caso di attacco, si applicherebbe l'articolo 5 del Trattato della Nato. Articolo che prevede la discesa in campo di tutti i membri a difesa dello Stato sotto attacco.

Il ministero della Difesa di Minsk ha ricostruito la vicenda nel dettaglio: i due aeromobili si sarebbero alzati fino a 200 metri di altezza, ma senza sconfinare, mantenendosi a quasi 2 km di distanza dalla frontiera, per quella che è stata presentata come un'esercitazione: "È assolutamente illogico azzardare azioni provocatorie in una situazione in cui l'altra parte sta tenendo d'occhio i voli degli aerei". "È una provocazione mirata contro di noi e contro il fianco orientale della Nato", ha detto il viceministro della Difesa della Polonia, Wojciech Skurkiewicz.