Re Carlo infierisce ancora su Harry: "Rimpasto", l'ultima umiliazione

Con l'uscita di scena di Harry che ha perso il titolo di "sua altezza reale" e lo scandalo del principe Andrea, re Carlo II si trova costretto al "rimpasto reale" con gli incarichi militari da riassegnare tra i vari membri della Royal Family. Rivela il Messaggero che Sua Maestà ha deciso di nominare il principe ereditario William colonnello in capo dell'Army Air Corps, l'unità dell'esercito in cui il fratello Harry ha servito come pilota di elicotteri Apache in Afghanistan. William è anche diventato Royal Honorary Air Commodore presso la RAF Valley in Galles - dove il principe ha trascorso tre anni nella base di Anglesey, prendendo parte a 156 missioni di ricerca e soccorso e salvando 149 persone.

Incarichi anche per Kate: Re Carlo ha nominato la principessa del Galles Commodore-in-Chief of the Fleet Air Arm. Si tratta di un titolo, spiega il Messaggero, detenuto dal principe Andrea prima che gli fosse tolto e restituito alla regina mentre affrontava un processo civile per violenza sessuale che in seguito pagò milioni per risolvere. Un altro dei titoli che apparteneva al duca di York, colonnello in capo del reggimento reale irlandese, è stato conferito da Carlo a Sophie, duchessa di Edimburgo, il che significa che Andrea non ha riacquistato nessuno dei suoi precedenti incarichi. Oltre a Commordore-in-Chief of the Fleet Air Arm, Kate ha assunto anche la posizione di Royal Honorary Air Commodore presso la RAF Coningsby, un titolo che precedentemente era di suo marito.

Quanto a lui stesso, re Carlo ha deciso di assumere otto dei 51 ruoli della sua defunta madre, incluso lo sponsor della nave da guerra HMS Queen Elizabeth della Royal Navy. Ora dunque è colonnello in capo delle Royal Scots Dragoon Guards, del Royal Tank Regiment e del Royal Regiment of Scotland; Capitano Generale sia della Royal Artillery che della Honorable Artillery Company; Royal Honorary Air Commodore della RAF Marham e Air Commodore-in-Chief del RAF Regiment. La regina Camilla, invece, è diventa patrona del dipartimento dei cappellani dell'esercito reale, una posizione ricoperta dalla defunta Elisabetta.