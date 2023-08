Russia, la profezia di Grozev: "Cosa accadrà entro sei mesi", scenario stravolto

16 agosto 2023 a

Una vera e propria profezia che fa tremare tutta la Russia e il Cremlino. “Entro sei mesi o Prigozhin sarà morto o ci sarà un secondo golpe contro Putin”. A rivelarlo è Christo Grozev, capo delle indagini sulla Russia per Bellingcat, il sito internazionale di investigazioni giornalistiche autore di numerosi scoop sui complotti e gli assassinii organizzati dal Cremlino. Come riporta Repubblica, la sua è una voce che va ascoltata con attenzione dato che ha fatto parte della squadra che quest’anno ha vinto un premio Oscar per il documentario Navalny, sull’avvelenamento ai danni del dissidente e leader dell’opposizione russo.

Il più grande nemico di Vladimir Putin. Proprio a gennaio scorso, sempre Grozev, era stato prtagonista di un'altra grande rivelazione poi confermata dai fatti: "Entro sei mesi Prigozhin si rivolterà contro Putin”. Sappiamo tutti come è andata a finire.

Ora rilancia: "Dopo il tentato golpe di giugno, Putin è andato in tivù e ha definito Prigozhin un traditore”, afferma Grozev in una lunga intervista al Financial Times. “Tutti sanno cosa fa Putin a coloro che definisce traditori. Ma stavolta non è successo nulla. Chiaramente Putin vuole vedere Prigozhin morto, ma non può ancora farlo. Io dico che entro sei mesi o Prigozhin sarà morto o ci sarà un secondo golpe contro Putin. Sono agnostico fra le due possibilità, ma fermamente convinto che una delle due si verificherà”.