Il ristorante all you can eat fallisce dopo 15 giorni: la promozione choc

22 agosto 2023 a

Non hanno saputo resistere alla tentazione di fare il passo più lungo della gamba. I titolari di un ristorante all you can eat cinese hanno aperto i battenti con una promozione forse un po' azzardarta: dare una card associativa a tutti i nuovi clienti al prezzo di 25 euro con la promessa di pasti illimitati per i primi 30 giorni. Si è scatenato l'inferno. A quanto pare in tanti hanno condiviso la card con i familiari al punto che ogni giorno davanti al ristorante si sono formate lunghissime code in attesa di consumare i piatti gratis.

La cifra da capogiro di 500 clienti al giorno ha mandato in poche settimane il ristorante fuori dal mercato con debiti da 100mila euro. Sono bastati 15 giorni per far chiudere con tanto di fallimento. I titolari del ristorante cinese di Chengdu avevano previsto di andare incontro alle perdite nel primo periodo promozionale, ma di fatto non si aspettavano un tale assalto al ristorante.

E così il sogno è finito subito con i titolari costretti a dichiarare fallimento e a recuperare da qualche parte i 100mila euro di debiti accumulati da versare ai creditori. Una storia che ha fatto in poco tempo il giro del mondo e che entrerà nel manuale delle "cose da non fare quando si apre un'attività commerciale".