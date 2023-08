Texas, i ladri tentano di entrare a casa sua. Lui gli spara dalla porta: le immagini choc

30 agosto 2023 a

Brutta sorpresa per questa coppia di ladri che si sono dati alla fuga per non finire ammazzati. È quanto accaduto in una città del Texas, negli Stati Uniti, dove un uomo ha sparato da dietro la porta della propria abitazione per colpire i malviventi che stavano cercando di forzarla.

La scena, come mostra un video pubblicato sul sito del Corriere della Sera , è stata ripresa sabato scorso, 26 agosto, dalla telecamera di sicurezza installata sull’uscio di casa. Nelle immagini si vedono proprio i due ladri che suonano il campanello fingendosi dei tecnici arrivati per riparare un condizionatore. Nessuno risponde e cosi i due cominciano a tirare dei calci alla porta per sfondarla ed entrare nell'appartamento.

Ma attenzione. La casa non è disabitata. E l'inquilino – che in realtà se ne stava in silenzio proprio dietro l'uscio - comincia a sparare per mettere in fuga i due malviventi. Nel video si vedono i colpi di pistola che attraversano la porta e vanno a conficcarsi contro la parete opposta. Ai due ladri tutto sommato è andata bene visto che sono riusciti ad evitare i proiettili e a fuggire. Le forze dell'ordine intervenute poco dopo infatti non sono riuscite a scovarli.