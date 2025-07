Texas, morti e dispersi per le alluvioni: ci sono anche bambini

Allarme in Texas dove il bilancio provvisorio parla di almeno tre persone morte, mentre altre risultano disperse a causa delle alluvioni che si sono abbattute nello stato statunitense. Lo affermano le autorità locali sottolineando che tra i dispersi ci sono anche bambini. Le inondazioni, infatti, hanno colpito un'area di campi estivi. Mentre la Bbc riferisce di tre vittime, il bilancio dei morti rimane incerto, ha spiegato Rob Kelly, capo delle autorità della contea di Kerr. "Stiamo cercando di identificare le persone" decedute per le alluvioni "molto devastanti e mortali", ha spiegato. Riguardo ai bambini che partecipavano a un campo estivo: "Sappiamo che alcuni sono dispersi. Ma non siamo sicuri del numero".

Nel frattempo decine di persone hanno pubblicato su Facebook richieste di informazioni sui propri figli, nipoti e pronipoti che frequentavano uno dei numerosi campi estivi della zona o sui familiari che erano andati in campeggio durante il weekend festivo. I vigili del fuoco di Ingram hanno pubblicato una foto di una dichiarazione del Camp Mystic, in cui si afferma che il campo estivo cristiano privato per ragazze ha subito “inondazioni di livello catastrofico”. I genitori delle ragazze disperse sono stati contattati direttamente, ha riferito il campo. Un altro campo sul fiume situato a est di Hunt, il Camp Waldemar, ha dichiarato in un post su Instagram che "siamo tutti sani e salvi". Il livello del fiume Guadalupe nella comunità di Hunt, dove il fiume si biforca, ha registrato un aumento di 6,7 metri in appena due ore, secondo Bob Fogarty, meteorologo dell'ufficio di Austin/San Antonio del Servizio Meteorologico Nazionale. "Questo è il tipo di cosa che ti coglie alla sprovvista - ha detto - l'acqua scorre così velocemente che non ti rendi conto della gravità della situazione finché non ti ritrovi sotto".