La Russia ha fallito nel lancio della navicella spaziale Luna-25. La sonda, la prima lanciata da Mosca sulla Luna dal 1976, come vi abbiamo raccontato si è schiantata lo scorso agosto. Il lancio infatti è andato storto per un incidente surante la prima manovra per l'allunaggio. Una navicella spaziale che è andata completamente in frantumi dopo il botto sulla superficie lunare.

Ma in questa storia c'è un retroscena inquietante. Infatti Vitaly Malnikov, il più importante esperto di missili sul terriotiro russo è morto per un misterioso avvelenamento da funghi all'età di 77 anni. Lo scenziato, guarda caso, sono coincidenze, era stato messo a capo del "Dipartimento sistemi missilistici e spaziali" di Rsc Energia. Si tratta del primo prduttore di veicoli spaziali della Russia.

Melnikov in precedenza aveva già avuto il ruolo di capo ricercatore alla TsNIIMASH, un dipartimento della Roscosmos, l'agenzia spaziale russa. Il Cremlino non ha commentato la notizia della morte dello scienziato. E in rete c'è chi sospetta che dietro questa morte possa esserci lo zampino di Putin dopo il disastro del lancio della navicella spaziale.