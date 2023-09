Buttafuoco svela i piani dell'India: così il gigante ritorna sacro

11 settembre 2023 a

L'India dopo il g20 torna a far sentire la sua voce. Torna ad essere Bharat e così il gigante ritorna sacro. Un scelta quella di Nuova Delhi che è segnale al mondo. Come racconta Pietrangelo Buttafuoco su Libero, l'India non cancella il suo passato ma lo rivendica, torna alle origini. Viaggio nel gigante asiatico che vuole un posto di rilievo negli equilibri internazionali. Ecco il modo in cui adesso l'India racconta il proprio stare al mondo.