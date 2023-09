Spagna, palpa il sedere alla giornalista: arrestato in diretta tv

12 settembre 2023 a

Anche la Spagna ha la sua Greta Beccaglia. Proprio come l'inviata di una tv toscana molestata da un tifoso al termine di Empoli-Fiorentina, la giornalista del programma di Cuatro En boca de todos, la giovane Isa Balado, è stata avvicinata da un passante durante un collegamento in diretta su un marciapiede. L'uomo, come se nulla fosse e incurante perfino della telecamera, l'ha apostrofata con qualche parola e le ha palpato il sedere con una vistosa manata, con un sorriso stampato sul volto. Quindi, di fronte alle rimostranze della ragazza, è rimasto tranquillamente al suo posto, chiedendo: "Di che canale siete?".

Il conduttore in studio, Nacho Abad, ha immediatamente interrotto il collegamento chiedendo alla regia di inquadrare l'aggressore, apparentemente incapace di comprendere la gravità di quel gesto, forse scambiato per una semplice, incivile bravata. "Continua a importunare tutte le persone che si trova davanti", ha raccontato Balado in un successivo collegamento.

La Spagna, già travolta dalle polemiche per il "bacio rubato" dal presidente della Federcalcio Rubiales alla giocatrice della Nazionale femminile Jenni Hermoso durante i festeggiamenti sul podio per la vittoria del Mondiale (dopo giorni di resistenza, Rubiales si è dimesso), ha ormai una sensibilità altissima sul tema: "Ciò che fino ad ora era 'normale' non lo è più. Basta è il grido del nostro Paese per garantire il diritto alla libertà sessuale di tutte le donne", ha commentato l'episodio su X la ministra delle Pari Opportunità Irene Montero.

E' stata la stessa tv della Balado a denunciare in tempo reale l'uomo, poi arrestato dalla polizia. Su X, si vedono due agenti accompagnare in centrale l'aggressore, ammanettato. Tolleranza zero.