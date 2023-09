Ambientalisti bloccano il traffico? Furia degli automobilisti: tragedia sfiorata

14 settembre 2023 a

Alcune delle strategie di coloro che sostengono di voler salvare il pianeta dall'estinzione sono proprio fastidiose. Come quando gli attivisti di Ultima Generazione bloccano il traffico il lunedì mattina, quando devi correre a lavoro, Magari proprio all'imbocco della tangenziale. Il risultato? Code infinite, concerti di clacson e qualche automobilista che a volte usa le maniere forti. Non per far male, ovviamente. Ma per ripristinare il consueto via vai stradale.

È diventato virale su internet un video che mostra gli attivisti di Just Stop Oil mentre innescano una protesta bloccando il flusso di auto a Portsmouth, nel Regno Unito. Il filmato virale immortala i manifestanti che bloccano la strada e si lanciano contro le auto. Dal canto loro, gli automobilisti ignorano il blocco, spintonando e quasi investendo gli attivisti. Il motivo della protesta era l'autorizzazione del governo britannico a rilasciare 100 nuove licenze per la produzione di petrolio e gas.

"L'interruzione è frustrante, ma non abbiamo altra scelta - scrivono gli attivisti su Twitter - Le compagnie di combustibili fossili hanno emesso ingiunzioni private che rendono impossibili le proteste presso le raffinerie di petrolio, i depositi di petrolio e persino le stazioni di servizio. Il nostro governo ha rilasciato 100 nuove licenze per il petrolio e il gas, confermando il suo disprezzo per la vita umana. Questo è l’ultimo disperato tentativo di impedire al nostro governo corrotto di uccidere altre persone", concludono gli ambientalisti.