Pd, Firenze dopo Fiesole? Festa dell'Unità a rischio, Schlein all'angolo

La festa dell'Unità a Firenze rischia di saltare: l’evento nazionale, programmato per settembre, potrebbe diventare un nuovo problema per la segretaria del Pd Elly Schlein. Dietro a questo possibile fallimento, stando a quanto riporta il Secolo d'Italia, ci sarebbe lo scontro tra ìl Nazareno ed Eugenio Giani, il presidente della Toscana che la segreteria nazionale dem non vorrebbe più ricandidare.

"Se continuano così rischiamo di mettere in piazza una guerra fratricida. E di restare a corto di volontari per la festa”: questo quanto si leggerebbe in una chat di militanti toscani, secondo quanto riferisce il Messaggero. Le varie location di Firenze, dal Mandela Forum al teatro Tenda, sarebbero già state passate in rassegna, ma prima delle divergenze sulla riconferma di Giani. A differenza dei vertici del Pd, molti sindaci della Regione sarebbero a favore della ricandidatura del governatore uscente.