Dolore all'orecchio, il medico sconcertato: "Come ha fatto a entrare?"

Sui social, si sa, è possibile trovare di tutto. Con l'avvento di piattaforme come Instagram o TikTok tutti gli utenti iscritti possono combattere perennemente la noia, scovando contenuti in grado di soddisfare ogni tipo di curiosità. Anche nel caso di video ai limiti del volta stomaco. Come quello che ritrae una ragazza spagnola intenta a farsi estrarre dal medico qualcosa che le sta causando molto dolore all'orecchio.

L'utente Iris Novau Díaz si è recata in ospedale dopo aver notato che il suo orecchio sanguinava. "Un insetto decide di vivere nel tuo orecchio", così descrive il suo caso all'inizio del video, mentre mostra come un operatore sanitario le ispeziona l'orecchio. Dopo diversi minuti, il personale medico ha proceduto a rimuovere l'insetto dall'orecchio di Iris, servendosi di una pinzetta e una torcia. L'operazione è durata solo pochi secondi. Ma a giudicare dal volto della giovane non è stato affatto un momento piacevole. Alla fine, i medici sono riusciti a estrarre quella che sembra essere una falena di medie dimensioni. "I costruttori della mia vita hanno sempre un piano in più come seminterrato del mio fallimento. Annoiarsi con me è impossibile", il commento - quasi di sconforto - della povera paziente.

Il video è diventato virale sui social e ha suscitato lo stupore del pubblico, sconcertato da come un insetto di tali dimensioni sia potuto finire dentro l'orecchio della spagnola: "C'è una falena lì dentro? Che paura", "Ma come ci è entrata" e "Vivo nella paura che succeda a me".