Unione Europea, la multa choc a TikTok: "Dati inviati alla Cina"

Guai per TikTok. La Commissione irlandese per la protezione dei dati ha multato il noto social network. La decisione è arrivata dopo un'indagine conclusasi con una sanzione da 530 milioni di euro. Lo si legge sul sito del garante privacy irlandese. L'indagine è stata avviata dal DPC, in qualità di autorità di vigilanza capofila di TikTok, per esaminare la legittimità dei trasferimenti da parte di TikTok dei dati personali degli utenti della piattaforma TikTok verso la Repubblica popolare cinese. Non solo, perché l'indagine ha esaminato se la fornitura di informazioni agli utenti in relazione a tali trasferimenti soddisfacesse i requisiti di trasparenza di TikTok, come richiesto dal GDPR.

Risultato? TikTok ha violato il GDPR per quanto riguarda i trasferimenti dei dati degli utenti del SEE verso la Cina e i requisiti di trasparenza. La decisione prevede così ammende amministrative per un totale di 530 milioni di euro e un ordine che impone a TikTok di rendere conforme il suo trattamento entro 6 mesi. La decisione comprende anche un ordine di sospensione dei trasferimenti di TikTok verso la Cina se il trattamento non viene reso conforme entro questo termine. Mch-Red.