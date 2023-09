Marocco, aiuti per il terremoto? Il ministro così in tv: esplode lo scandalo

19 settembre 2023 a

In Marocco è scoppiato il Pigiamagate, uno scandalo che ha coinvolto il ministro della Giustizia, Abdelatif Ouahbi, finito al centro della bufera per aver indossato un pigiama durante un'intervista con Bbc Arabic la scorsa settimana. Il politico era intervenuto in diretta per parlare degli aiuti algerini dovuti al terremoto che ha colpito il suo Paese. I quotidiani locali si sono però scagliati contro la sua tenuta da casa, ritenendo l'outfit "troppo sportivo". Il caso è diventato virale sui social e sta spopolando l'hashtag #pigiamagate: secondo gli utenti il ministro avrebbe infatti rovinato la reputazione del Marocco.

Nel filmato della Bbc Arabic si vede il ministro del Marocco indossare un pigiama rosso e degli occhiali da vista. Il tutto ripreso con un'inquadratura dal basso forse più adatta a una videochiamata con gli amici che a un collegamento televisivo. L'occasione avrebbe richiesto un vestiario forse più adatto al tema trattato: il devastante terremoto che ha colpito il Marocco e degli aiuti arrivati dall'Algeria. "Una mancanza di professionalità", come hanno commentato alcuni media locali.

Non è la prima volta che Ouahbi si trova al centro del polverone mediatico. I conservatori lo avevano criticato per le modifiche che intende apportare al codice penale, per esempio depenalizzando la convivenza o i rapporti sessuali prima del matrimonio, vietati dalla religione islamica. Il ministro della Giustizia del Marocco è stato anche accusato di nepotismo, quando suo figlio ha sostenuto - e superato - l'esame da avvocato. "Ce l'ha fatta - aveva risposto Ouahbi - perché ha un padre ricco che gli permette di studiare all'estero". Dopo la replica del ministro si era scatenata un'ondata di protesta e molti chiesero addirittura le sue dimissioni. Ma dopo l'ultima gaffe la situazione è peggiorata ancora di più.