Bakhmut, disfatta russa: "Clamoroso fallimento, li distruggeremo tutti"

Disfatta totale russa a Bakhmut e Orichiv. I tentativi dell’esercito di Putin di riconquistare i territori liberati dalle forze armate ucraine sono miseramente falliti. E l'esercito di riserva formato da 15 mila soldati appena schierato è già stato bloccato. Lo stato maggiore di Kiev ha annunciato che "le Forze di difesa continuano a difendere l’Ucraina orientale e meridionale e a svolgere operazioni offensive in direzione Melitopol e azioni offensive in direzione Bakhmut, dove distruggono il nemico, passo dopo passo liberando i territori temporaneamente occupati e consolidandosi sui confini raggiunti".

Secondo l’intelligence britannica, la scorsa settimana le truppe russe "hanno compiuto sforzi concertati per effettuare contrattacchi locali contro l’offensiva delle forze ucraine sia nella direzione di Orichiv che in quella di Bakhmut". E "in entrambe le aree, le forze ucraine hanno respinto gli attacchi russi e hanno mantenuto il controllo sul territorio recentemente liberato". Secondo il ministero della Difesa di Londra, inoltre, ci sarebbe una "estrema frustrazione tra i militari russi coinvolti in questi contrattacchi", in particolare nell’area di Bakhmut, con segnalazioni di attacchi "mal concepiti", mancanza di supporto di artiglieria e pesanti perdite.

Sempre stando all’intelligence britannica, negli ultimi nove mesi "le forze russe in Ucraina hanno dimostrato la loro capacità di condurre operazioni difensive decisive. Tuttavia, continuano a mostrare solo capacità offensive minime. È difficile per i comandanti organizzare azioni congiunte complesse, concentrare sufficienti munizioni di artiglieria e mantenere alto il morale e lo spirito offensivo".

Le forze ucraine oggi 26 settembre hanno colpito con sistemi di razzi a lancio multiplo Himars il quartier generale russo nella regione di Kherson uccidendo otto ufficiali e ferendone altri sette secondo quanto ha comunicato una fonte del servizio di sicurezza ucraino, come riporta Ukrainska Pravda, che ha condiviso un video dell'attacco, avvenuto durante una riunione alla quale erano presenti ufficiali del 24/o Reggimento fucilieri motorizzato e della 70/a Divisione fucilieri motorizzata.