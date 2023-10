Tino Chrupalla, "leader di Afd in terapia intensiva": mistero in Germania, "incidente prima del comizio"

05 ottobre 2023 a

a

a

Tino Chrupalla , co-leader dell'AfD, il partito di estrema destra tedesco, è ricoverato in ospedale "monitorato in terapia intensiva ". Stando a quanto riportato da un portavoce del partito, il politico tedesco era rimasto coinvolto in un " incidente violento " avvenuto ieri sera, mercoledì 4 ottobre, prima di un comizio elettorale a Ingolstadt. Restano poco chiare però le circostanze che hanno costretto Chrupalla a ricorrere prima alle cure mediche e poi al ricovero in ospedale.

Secondo la polizia di Ingolstadt, infatti, al momento non ci sono prove evidenti di un attacco. Le autorità parlano di un'operazione di polizia durante un raduno elettorale dell'AfD. "Per chiarire le circostanze dettagliate di questo incidente, il dipartimento investigativo criminale di Ingolstadt ha condotto ulteriori indagini ", si legge nel comunicato della polizia, riporta Zdf . Per ora non è stata riscontrata una “evidente violazione”, continua la dichiarazione. Un portavoce ha detto che la polizia sta indagando sul possibile coinvolgimento di terzi nell'incidente. Ma, al momento, non ci sono, prove di un attacco.

Germania, la destra fa tremare le urne in Assia e Baviera: viene giù tutto

La notizia arriva a pochi mesi dalle elezioni europee che potrebbero segnare un punto di svolta per il partito di estrema destra tedesco. "L'Unione Europea è profondamente antidemocratica e non è riuscita a contenere l'immigrazione", ha denunciato la co-leader dell'AfD Alice Weidel durante un congresso. Il suo partito sogna " un'Europa delle patrie " che si contrapponga a un'Unione europea sempre più invadente nella politica nazionale. Weidel ha insistito sulla necessità di "rafforzare gli Stati nazionali" e di costruire una "fortezza Europa" al riparo da migranti e richiedenti asilo.