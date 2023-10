Mia Khalifa-choc: "Hamas? Come un'opera rinascimentale"

10 ottobre 2023 a

Mia Khalifa è una ex pornostar libanese molto seguita su OnlyFans. Dopo l'attacco di Hamas a Israele, ha cominciato a postare sui suoi profili social una valanga di contenuti a sostegno del gruppo terroristico e ha incitato a "girare i telefoni e filmare in orizzontale" l’incursione su Israele. Come riporta il sito Dagospia, Khalifa ha definito una foto dei militanti di Hamas un "dipinto rinascimentale" e ha polemizzato con Kylie Jenner per aver pubblicato un messaggio a sostegno di Israele sul suo account Instagram, scrivendo: "Se esiste il vero giornalismo, la prossima persona che parlerà con Kylie Jenner le chiederà la sua opinione sulle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e non interromperà finché lei non sarà capace di mettere insieme una frase coerente visto che vuole così tanto prendere una posizione davanti ai suoi 400 milioni di follower".

Da sabato 7 ottobre, giorno dell'attacco a sorpresa, Khalifa ha pubblicato e ripubblicato su Twitter numerosi post ai suoi 5 milioni di follower in difesa della guerra. Tanto che anche la rivista americana Playboy ha deciso di interrompere qualsiasi collaborazione con lei: "Scriviamo per informarvi della nostra decisione di interrompere la relazione professionale con Mia Khalifa, inclusa l’eliminazione del canale Playboy sulla nostra piattaforma", si legge nella mail inviata agli utenti. Secondo Playboy, Mia avrebbe fatto "commenti disgustosi e riprovevoli celebrando gli attacchi di Hamas contro Israele e l’assassinio di uomini, donne e bambini innocenti". E ancora, si legge: "Noi incoraggiamo la libertà di espressione e il dibattito politico costruttivo, ma abbiamo una politica di tolleranza zero per l’incitamento all’odio. Ci aspettiamo che Mia capisca che le sue parole e le sue azioni hanno delle conseguenze".