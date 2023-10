Toni Capuozzo su Hamas: "Legittimo cancellarla dalla faccia della terra"

10 ottobre 2023 a

Toni Capuozzo mette in guardia gli analisti: "Bisogna considerare Hamas un'organizzazione terroristica, però non dobbiamo pensare che siano stupidi". Ospite di Stasera Italia nella puntata di lunedì 9 ottobre su Rete 4, il vice-direttore del Tg5 si dice convinto che "l'inferno orribile è stato fatto sapendo quale sarebbe stata la reazione di Israele e, oltre a tutti gli ostaggi israeliani che hanno fatto, ci sono migliaia di palestinesi che oggi sono ostaggio di Hamas". Il ragionamento è chiaro: anche molti palestinesi non sostengono quanto condotto dai miliziani.

"Hamas - prosegue in collegamento con Nicola Porro - ha sempre lavorato per il tanto peggio e tanto meglio. Ora bisogna capire cosa vuole il nostro nemico". E ancora: "Per noi, seduti qui, è molto facile dire cosa dovrebbe o non dovrebbe fare Israele perché naturalmente la voglia di farla pagare e cancellare per sempre dalla faccia della Terra, l'esistenza di un'organizzazione come Hamas è legittima, comprensibile".

Prima di lui, Giulio Terzi ha provato a fornire un'ipotesi di quanto accadrà. E in particolare, la necessità di capire quali saranno le strategie degli attori coinvolti indirettamente. "Si apre poi una questione politica. Sarà da capire quali Paesi interverranno in una guerra che potrebbe durare". Per l'ambasciatore, nonché senatore di Fratelli d'Italia, "è prematuro parlare di soluzione politica. Certamente ci sono i contatti che si sono sviluppati tra i Paesi del patto d'Abramo, che secondo molti osservatori sono anche all'origine della tempistica di questo scoppio di aggressione terroristica da parte di Hamas". Insomma, "ci sono i Paesi che non possono non essere coinvolti in un tentativo di stabilizzazione dell'area".