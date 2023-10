Parenzo-Orsini, la rissa deflagra: "Corri nudo come un pagliaccio! E aggiungilo alla querela!"

Roberto Tortora 10 ottobre 2023 a

Tra David Parenzo, giornalista e co-conduttore de La Zanzara su Radio 24 ed il professor Alessandro Orsini non corre certo buon sangue. Tra i due c’è addirittura una diatriba legale in corso, come rivelato dallo stesso professore associato alla LUISS: “Ho querelato David Parenzo per avermi definito ripetutamente feccia intellettuale a Radio 24. Non è facile fronteggiare questa ondata di diffamazione, soprattutto per un uomo assorbito dallo studio. Non ho tempo, ma devo difendermi”, aveva scritto il professore in un post di Facebook.

Tutto questo perché le loro posizioni prima sul conflitto russo-ucraino e poi su quello israelo-palestinese sono decisamente opposte e la replica di Parenzo, infatti, non si era fatta attendere su X: “Senza parole! Cioè la colpa sarebbe di Netanyahu. È questo quello che insegna nei nostri atenei? Perché non parla dell’organizzazione terroristica di Hamas? Che vergogna. Ci vediamo in tribunale as soon as possible! Lui mi ha querelato… non vedo l’ora di poter dire davanti ad un giudice cosa penso di lui”.

"Vergogna, ci vediamo in tribunale". Parenzo perde le staffe su Hamas: il "vip" nel mirino

Come se non bastasse, le schermaglie social continuano, soprattutto dopo l’ultimo post di Orsini, il quale si scaglia ferocemente contro il capo di Israele: “Hamas e Netanyahu sotto il profilo politico, umano e culturale, sono sullo stesso piano. Terroristi dal basso i primi, terrorista dall'alto il secondo. Fate presto a colpire questo dittatore sanguinario con le sanzioni economiche e con un mandato di cattura internazionale”. La risposta di Parenzo, infatti, non si fa attendere ed è ancor più tranchant: “Se corresse nudo, con un naso rosso e un cappello giallo, per l’Avenue des Champs-Élysées urlando: Io sono professore associato di Sociologia del terrorismo in Italia forse risulterebbe più credibile (ironia, ma se vuoi aggiungi pure questa alla tua querela)”. Avanti di questo passo, l’udienza in tribunale tra i due potrebbe diventare un appuntamento da non perdere.