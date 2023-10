Israele, liberata l'85enne rapita e mostrata da Hamas come un trofeo

10 ottobre 2023 a

a

a

Il suo filmato aveva fatto il giro del mondo: la donna di 85 anni catturata dai terroristi di Hamas nel giorno dell'attacco a Israele è stata liberata dall'esercito di Tel Aviv. Yaffa Adar, questo il suo nome, era stata fatta circolare come un trofeo per le strade di Gaza, mentre veniva portata via dai miliziani palestinesi su un cart, come si è visto in un video diventato virale online. Per lei, però, l'incubo sarebbe finito: è stata liberata. L’anziana era subito stata riconosciuta dalla nipote, Adva Adar, mentre veniva ripresa dai media palestinesi.

L'85enne sarebbe stata una dei primi ostaggi di Hamas: era stata portata via dal Kibbutz di Be’eri vicino a Ofakim, nel distretto meridionale di Israele poche ore dopo l’inizio dell’attacco di Hamas, sabato 7 ottobre. L'allarme della sua scomparsa, poi, era stato lanciato domenica scorsa dalla nipote, che a Sky News aveva detto: "Siamo scioccati, fa male in ogni centimetro del nostro corpo. Lei ha fondato il kibbutz con le sue mani, è malata, non ha medicine. Voglio che ogni pezzo di terra venga frugato finché lei e gli altri non torneranno a casa". Ad Hamas aveva lanciato un messaggio: "Rapire persone innocenti non è umano". Ora, comunque, Adva può tirare un sospiro di sollievo: nelle scorse ore sui social è comparso un video in cui l'anziana viene assistita dai militari. Ora, dunque, sarebbe sana e salva. Insieme a lei sarebbe stato liberato anche il suo badante.