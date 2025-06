Lontano dalla Corona le liti restano reali

Ma vuoi non fare un giro a Disneyland, già che sei in California, postare gli scatti sul profilo Instagram come una influencer qualsiasi e far sentire tua figlia principessa per un giorno? Errore: sua figlia è principessa. Vera. Settima in linea di successione al trono, altrettanto reale, d’Inghilterra. E così per il quarto compleanno della figlia Lilibet Diana, i duchi di Sussex hanno deciso di trascorrerlo nel regno di cartapesta con le principesse nate dalla fantasia di Walt Disney che per farlo si è ispirato a quelle vere. Lilibet Diana, nipote di re Carlo III, cresciuta lontana da Londra per volontà dei genitori, ha festeggiato accolta dalla principessa farlocca Elsa di Frozen e poi ha spento le candeline sulla torta a tema Sirenetta, la figlia di re Tritone. Un cortocircuito si è impadronito di mamma Meghan che in assenza di notizie, tra recriminazioni di privacy violate e video pubblicati sui canali social, trova sempre il modo di far parlare di sé.

Insieme, marito e moglie, non ce la fanno proprio. Sembra che i duchi di Sussex non riescano a stare lontani dalla scena. La tappa a Disneyland è arrivata all’indomani di un video datato 2021 e postato su Instagram in occasione del compleanno della bambina. Nelle immagini inedite e quantomai intime si riconoscono Meghan e Harry, in una camera d’ospedale a poche ore dalla nascita della Lilibet, ballare sulle note di “Baby Mama”. La canzone in realtà uscita nel 2018 aveva già fatto proseliti nel mondo dello showbiz come Ashley Tisdale o Shay Mitchell, attrici di fortunate serie tv e stelle dei social, che avevano lanciato la moda tra i personaggi che navigano il precario mondo delle celebrità dei video-balletti con quella colonna sonora. Celebrità, appunto.