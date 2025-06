Greta Thunberg, nave assaltata da Israele: "Costretti a vedere un documentario"

Con la 22enne attivista per l'ambiente, anche l'europarlamentare franco-palestinese Rima Hassan. "Ci hanno lanciato addosso dei prodotti chimici, guardate" ha denunciato in diretta la deputata. "Questo è un altro crimine di guerra, bloccare una nave umanitaria è un crimine di guerra". Nel video si sono poi sentite urla. "Greta vai via di lì", ha gridato qualcuno. Poi ancora Hassan: "Non sono pacifici, non sono pacifici". Nel frattempo il quotidiano Israel Hayom, riferisce che il Servizio penitenziario israeliano si sta preparando a ricevere gli attivisti che si trovavano a bordo della nave. Sarebbero addirittura state predisposte per gli attivisti celle di isolamento nel carcere di Givon, situato a Ramla, nel centro di Israele.

"My name is Greta Thunberg and I am from Sweden. If you see this video, we have been intercepted and kidnapped in international waters by the Israeli occupational forces, or forces that support Israel." pic.twitter.com/Ku7QILHpfd