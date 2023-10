Hamas, i miliziani ridono e si filmano? Spazzati via da una bomba: immagini forti

10 ottobre 2023 a

Ridono fino a quando non vengono colti di sorpresa da una bomba. Accade ad alcuni miliziani di Hamas, immortalati in un video che circola sul web mentre si filmano e scherzano durante l’attacco contro Israele. Eppure, dietro a loro, una bomba fa saltare in aria altri fondamentalisti islamici parte del gruppo terrorista. Proprio in queste ore le Forze di difesa israeliane stanno effettuando nuovi bombardamenti aerei e via mare sulla Striscia di Gaza.

Stando a quanto riportato dall'emittente panaraba di proprietà saudita Al Arabiya, alcuni giornalisti hanno perso la vita nel bombardamento di un edificio a ovest della città di Gaza, Burj Hajj, che ospitava gli uffici di diverse testate. Nel frattempo, sempre le Idf hanno ufficializzato le generalità di 38 militari uccisi lo scorso sabato nel corso dell'attacco sferrato a partire dall'alba dal movimento di resistenza islamica palestinese Hamas e dalla sua ala armata, le brigate Ezzeddin al Qassam. Il bilancio ufficiale dei militari israeliani morti durante l'attacco sale, quindi, a 123. L'emittente israeliana fa comunque sapere che l'esercito israeliano ha ripreso il controllo di diverse località vicine alla Striscia di Gaza, uccidendo "un numero consistente di terroristi".

Israele non intende dunque arrendersi, lo confermano le parole dell'ambasciatore israeliano a Roma Alon Bar: "Gli ultimi giorni ci hanno dimostrato che non abbiamo scelta: dobbiamo porre fine al controllo di Hamas su Gaza e alle sue capacità militari, per eliminare la minaccia su Israele". Al momento i corpi ritrovati vicini a Gaza sarebbero 1.500, mentre 2.700 miliziani di Hamas rimasti feriti nelle operazioni. Numeri che portano il bilancio delle vittime a oltre 900 morti tra gli israeliani e più di 500 palestinesi. Questi i dati forniti dal ministero della Sanità dell'Autorità nazionale palestinese.

