Israele-Hamas, la diretta. "Gaza, evacuare il Nord": pronti a sfondare. 250 ostaggi liberati

L'invasione di terra nella Striscia di Gaza, in risposta agli attacchi di Hamas ad Israele dello scorso sabato, sarebbe imminente: Netanyahu ha chiesto di definirne gli obiettivi. I terroristi rivelano: un attacco preparato per due anni. Dalla Striscia, il tentativo di fuga dal valico di Rafah verso l'Egitto, ma il valico resta chiuso e Hamas chiede di non aprirlo. Segui la diretta.

Ore 07.25 - Pesanti bombardamenti, il bilancio

Una notte di bombardamenti incessanti e violentissimi sulla Striscia di Gaza. Israele afferma di aver sganciato in sei giorni 6.000 bombe, per un peso di 4.000 tonnellate, sugli obiettivi di Hamas a Gaza, colpendo oltre 3.600 obiettivi. Il bilancio delle vittime secondo il ministero della Sanità di Gaza, sotto il controllo di Hamas, è di almeno 1.537 morti e 6.612 feriti

Ore 07.03 - Idf: colpiremo in modo significativo Gaza

L’operazione militare israeliana, quella più dura e probabilmente di terra, sta per partire. La conferma dell’esercito israeliano che ha ordinato l’evacuazione del Nord di Gaza. “È per la vostra sicurezza”, spiegano le forze israeliane parlando alla popolazione di oltre 1,1 milione di palestinesi che dovranno lasciare l’area e rifugiarsi a Sud entro 24 ore. L’esercito colpirà "in modo significativo l’area della città di Gaza nei prossimi giorni". L'esercito israeliano ha avvertito di non avvicinarsi all'area delle recinzioni al confine.

Ore 06.36 - Wp: Israele ha usato fosforo bianco su Gaza

Un video di mercoledì su uno degli attacchi di Israele a Gaza sembra mostrare l'uso di fosforo bianco, la controversa munizione che può causare gravi danni se usata contro i civili. Lo riporta il Washington Post citando un'analisi di Human Rights Watch. Il video, verificato dal Washington Post, mostra due colpi di artiglieria sparati in rapida successione verso i target che, una volta esplosi, rilasciano automaticamente il fosforo bianco. In una nota Human Rights Watch ha confermato che il fosforo bianco è stato usato sopra Gaza Cit

Ore 06.01 - Israele: evacuare zona nord della Striscia di Gaza. L'Onu chiede lo stop

Israele ordina l'evacuazione entro 24 ore della parte settentrionale della Striscia di Gaza, dove vivono 1,1 milioni di palestinesi. Una decisione che scatena l'immediata reazione dell'Onu, che chiede a Israele di revocare l'ordine : lo conferma un portavoce del Palazzo di Vetro. "Le Nazioni Unite si appellano con forza perché un simile ordine, se confermato, sia ritirato per evitare di trasformare quella che è già una tragedia in una situazione di calamità", ha affermato il portavoce del segretario generale, Stephane Dujarric.

Ore 05.12 - Pesanti bombardamenti nella notte su Gaza

Una notte di durissimi bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza, in particolare nei pressi del confine. Lo testimoniano video postati sui social dai residenti e una nota dell'Aeronautica israeliana. "Anche di notte, e in qualsiasi momento, centinaia di aerei IAF continuano ad attaccare con forza e a danneggiare gravemente le capacità del nemico": questo quanto si legge a corredo di un video postato dall'Aeronautica israeliana sui social. Israele afferma di aver sganciato in sei giorni 6.000 bombe, per un peso di 4.000 tonnellate, sugli obiettivi di Hamas a Gaza, colpendo oltre 3.600 obiettivi.

Ore 04.30 - Blitz forze speciali israeliane, salvati 250 ostaggi

"L'unità d'élite della Flotilla 13 è stata schierata nell'area circostante la barriera di sicurezza di Gaza in uno sforzo congiunto per riprendere il controllo della postazione militare di Sufa il 7 ottobre. I soldati hanno portato in salvo circa 250 ostaggi in vita. Oltre 60 terroristi di Hamas sono stati neutralizzati e 26 arrestati, tra cui Muhammad Abu A'ali, il vice comandante della divisione navale meridionale di Hamas": un clamoroso successo per Israele, confermato dall'Idf con un post su Twitter

Ore 03:11 - Egitto: i palestinesi restino a Gaza

Il presidente egiziano, Abdel Fattah El-Sisi, afferma - secondo quanto riporta il Guardian - che gli abitanti di Gaza devono "restare saldi e rimanere nella loro terra", mentre sono crescenti le richieste al Cairo di consentire un passaggio sicuro ai civili in fuga da Gaza. L'unica via d'uscita praticabile per la fuga è attraverso il valico di frontiera di Rafah tra Egitto e Gaza.