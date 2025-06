Vacanze, le 14 spiagge più originali e segrete d'Europa: tre sono italiane

Quali sono le spiagge più originali e segrete d'Europa dove trascorrere le vacanze estive? Una classifica di 14 destinazioni, di cui tre italiane, è stata stilata sulla base delle opinioni espresse dagli utenti del motore di ricerca di voli e hotel Jetcost. Tra queste c'è Cala Mariolu, in Sardegna: si tratta di una perla del Golfo di Orosei, sulla costa centro-orientale della regione, una caletta intima nota per "is pùligi de nie" (pulci di neve), pietre bianche e rosa miste a sabbia. L'altra italiana invece è la spiaggia di Marina Grande, la principale di Positano e una delle più famose della Costiera Amalfitana. È lunga circa 300 metri ed è composta da ciottoli e sabbia nera. Alcuni tratti del litorale sono privati e a pagamento.

La terza in Italia è Baia delle Zagare, in Puglia: si trova nei pressi della città di Mattinata sulla penisola del Gargano e si tratta di una delle località balneari più esclusive, famosa per la sua sabbia dorata mista a ciottoli bianchi. Inoltre, è considerata tra le 10 più belle del mondo. Il primato, però, va alla Spagna, che conta ben quattro spiagge in classifica: una è quella di Las Catedrales, dichiarata Monumento Naturale e caratterizzata da formazioni rocciose create dal vento e dall'acqua, che hanno le forme più curiose; un'altra è Cala Macarella a Minorca, una piccola caletta circondata da scogliere con acque turchesi e un ambiente incontaminato; poi c'è la spiaggia di Calahonda a Malaga, una delle più fotografate e visitate della Spagna anche per via della sua posizione centrale, vicino al Paseo del Balcón de Europa, un punto panoramico con una splendida vista sul Mar Mediterraneo; e infine la spiaggia di Papagayo a Lanzarote, una piccola caletta di sabbia bianca a forma di conchiglia.