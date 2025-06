Affari Tuoi, che lavoro fa Giovanni: De Martino sconvolto

Puntata nefasta quella di Affari Tuoi in onda mercoledì 11 giugno su Rai 1. A giocare nello studio di Stefano De Martino, Giovanni. Con lui, per tentare la sorte, la madre Maria Luisa. Il ragazzo ha pescato il pacco numero 17, ma la partita è stata a dir poco disastrosa. In poco tempo, il concorrente – che lavora all'Agenzia delle Entrate – ha pescato tutti i pacchi rossi, restando con il solo pacco da 75mila euro. Nonostante sia stata una delle partite più sfortunate della storia del programma, Giovanni è riuscito nell'intento di portarsi a casa l'offerta del Dottore Pasquale Romano, ossia 30mila euro. Peccato però che nel suo pacco ce ne fossero 75mila euro.

Originario di Ponte San Nicolò, in provincia di Padova, il concorrente lavora per l'Agenzia delle Entrate: "Lo faccio da due anni, prima ero consulente del lavoro. Come passioni ho la palestra e ogni tanto gioco a tennis. E poi ho anche la passione della barca, mi piace navigare, ho la patente nautica", ha detto al conduttore.