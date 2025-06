Jannik Sinner "spennato" a Parigi: tasse, quanto paga dopo il Roland Garros

Chi vince il Roland Garros, da prassi, guadagna 2,5 milioni di euro , il finalista perdente invece 1 ,250 milioni . Da questo montepremi viene dedotto il bottino dovuto all’erario, che varia in base al Paese in cui si gioca. A Sinner e Alcaraz è andata male, perché la Francia ha una tassazione piuttosto elevata in merito, cioè il 46% di quanto intascato. Ad Alcaraz, quindi, di netto gli resta 1,32 milioni , Sinner invece si dovrà “accontentare” di 730mila euro .

Morte e tasse, le uniche certezze inossidabili della vita. Lo hanno imparato, a loro spese, anche Jannik Sinner e Carlos Alcaraz , reduci dalla finale del Roland Garros più lunga (5 ore e 29 minuti) e più bella del XXI Secolo. L’italiano, ritornato dopo 3 mesi di stop, resta il numero uno de ranking, Alcaraz ha raggiunto invece il suo quinto Slam. Però… le tasse non conoscono campioni e si sono abbattute anche su di loro, con il prize money del torneo parigino che è calato di molto.

A intervenire sulla questione un esperto in materia, il collega norvegese Holger Rune, che su X ha dato consigli fiscali ai due campioni e ha scritto: “Le tasse le paghi sul tuo montepremi nel paese in cui giochi. Sono sicuro che in Francia sia più del 46% Ma puoi dedurre le tue spese”.

A un utente che gli chiedeva, invece, se fosse davvero meglio da un punto di vista fiscale vivere a Montecarlo, Rune ha risposto: "Per il tempo, le strutture tennistiche e la privacy, assolutamente sì". Sinner, con l’avanzare del torneo, ha guadagnato progressivamente: 78.000 al primo turno, 117.000 al secondo, 168.000 al terzo, la vittoria agli ottavi contro Rublev gli è valsa 265.000 euro, quella contro il simpatico Bublik ai quarti 440.000 e la semifinale contro il mito Djokovic 690.000. Al netto delle tasse, Sinner in ogni caso non se la passa poi tanto male.