Sinner, "25 milioni in beneficenza ai senzatteto". Truffa mostruosa

La notizia ha a che fare con la beneficenza , argomento divenuto molto scivoloso in questi anni sui social. Tennis Warriors scrive: "La superstar del tennis Jannik Sinner dona l’intero montepremi da 25 milioni di dollari , e l’accordo di sponsorizzazione, a enti di beneficenza e organizzazioni di soccorso per i senzatetto ".

Tennis Warriors c’è cascata. La pagina Facebook che si autodefinisce come "la tua fonte di riferimento per tutto ciò che riguarda il tennis , dalle notizie e gli aggiornamenti ai momenti salienti dei giocatori e agli approfondimenti sulle partite!" è incappata in una bufala clamorosa che riguarda Jannik Sinner .

C’erano anche tre foto, a sinistra Sinner sorridente che posa con la penna sul foglio, pronto a firmare la sua donazione. In alto a destra il campione sta siglando i documenti e in basso a destra ci sono i senzatetto di un centro di accoglienza che dovrebbero beneficiare del suo gesto. Il primo inghippo è sull’outfit del tennista, che cambia a seconda della foto e quindi non appartiene al medesimo shooting.

Prima Sinner indossa una cravatta celeste, poi improvvisamente diventa blu e scompare sotto un panciotto che nell'altra non c'è. Come è possibile? Potrebbe trattarsi di immagini create con l'intelligenza artificiale. Anche le cifre, però, sono sospette, perché si parla di un montepremi da 25 milioni. Peccato che il numero uno del ranking dal Roland Garros abbia portato via solo 1 milione e 275mila euro (lordi).

In più, si fa riferimento a una conferenza stampa improvvisata a Milano per annunciare la donazione. E qui Sinner compare con una felpa con su scritto “Lo sport unisce, la generosità pure”. E l’abito con cravatta che fine ha fatto? Anche il capitano di Coppa Davis, Filippo Volandri, finisce nella bufala, con un finto commento: “Mamma mia, questo ragazzo è più generoso dei nonni a Natale!”. Una frase puerile, se fosse stata reale. Ovviamente tanti i commenti di elogio a Sinner, finché qualcuno non si è accorto della bufala e ha scritto: “Ragazzi/e controllate bene, non credete a tutto quello che esce sui social, non fatevi prendere in giro! Sinner è un ragazzo straordinario e sicuramente farà beneficenza senza farsi pubblicità, ma questa notizia è falsa come le banconote da 25€”.