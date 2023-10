Israele-Hamas, la diretta. Colpita la casa del fratello di Haniyeh, tre familiari uccisi

17 ottobre 2023 a

Undicesimo giorno di guerra tra Israele e Hamas. L'esercito di Tel Aviv ha ucciso il capo degli 007 dei terroristi. Diffuso il primo video di un ostaggio da parte di Hamas: si tratta di una ragazza israeliana di origini francesi, Maya Shem. Hezbollah colpisce insediamenti israeliani al confine. E l'Idf risponde con l'artiglieria. Continuano le minacce dell'Iran di "possibili azioni nelle prossime ore". Israele fa un passo indietro sull'invasione di terra della Striscia: "Il piano potrebbe non essere l'invasione di Gaza". Segui la diretta.

Ore 17.14 - Uccisi tre membri della famiglia di Haniyeh: colpo al cuore di Hamas

Tre familiari del leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh, sarebbero morti a Gaza. Lo riferisce Haaretz. Stando alle indiscrezioni che che circolano sui social, tra le vittime ci sarebbe uno dei figli del capo del Movimento islamico, che vive da anni in esilio.

Ore 17.03 - Colpita la casa del fratello di Haniyeh, capo di Hamas: 14 morti

Secondo fonti di Gaza l'esercito israeliano ha colpito a Gaza la casa di Abu Khaled Haniyeh, fratello del capo di Hamas Ismail Haniyeh. Nell'attacco ci sarebbero 14 morti.

Ore 16.44 - Israele: gli ostaggi sono la massima priorità per il Paese

I circa duecento ostaggi israeliani trattenuti a Gaza sono "una priorità massima" per Israele, priorità che è stata ribadita anche nelle discussioni con gruppi stranieri riguardo gli aiuti umanitari. Lo ha rimarcato il Consigliere per la Sicurezza nazionale Tzachi Hanegbi, aggiugendo che "è parte centrale di ogni discussione sull'aiuto umanitario". Hanegbi non ha negato né smentito l'esistenza di colloqui o negoziati per liberare gli ostaggi, confermando però che l'esercito eliminerà ogni singolo membro di Hamas che ha preso parte all'attacco omicida del 7 ottobre scorso: "Li troveremo e li uccideremo", ha concluso.

Ore 16.24 - Gaza, chiuso l'ultimo impianto di desalinizzazione dell'acqua

L'ultimo impianto di desalinizzazione dell'acqua di mare funzionante nella Striscia di Gaza è stato chiuso oggi, martedì 17 ottobre: lo ha confermato l'Unrwa, l'agenzia delle Nazioni Unite dedicata ai rifugiati palestinesi. "Le preoccupazioni per la disidratazione e le malattie trasmesse dall'acqua sono elevate", ha affermato l'Unrwa in una nota, avvertendo che "le persone inizieranno a morire senza acqua", hanno concluso dall'Unrwa.

Ore 16.01 - Idf, il capo direzione intelligence: tutta colpa mia

Il capo della direzione dell'intelligence militare delle Forze di difesa israeliana, Aharon Haliva, ha affermato di essere responsabile dei fallimenti dell'intelligence che hanno portato all'attacco di Hamas, sottolineando che "l'inizio della guerra è stato un fallimento dell'intelligence". E ancora: "La direzione dell'intelligence militare, sotto il mio comando, non ha avvertito dell'attacco terroristico effettuato da Hamas. Abbiamo fallito nella nostra missione più importante e, in quanto capo della direzione dell'intelligence militare, mi assumo la piena responsabilità del fallimento", ha spiegato parlando delle indagini in corso su quanto accaduto e sottolineando che adesso "c'è solo un compito: reagire e vincere". Le parole di Haliva arrivano dopo che il capo dell'agenzia di sicurezza Shin Bet e il capo di stato maggiore dell'Idf hanno ammesso le proprie responsabilità nel corso dei giorni che hanno seguito l'attacco del 7 ottobre.

Ore 15.51 - Hamas, un leader ucciso in Israele

Hamas conferma che uno dei suoi principali comandanti, Ayman Nofal, è stato ucciso in un attacco israeliano.

Ore 15.29 - IdF: missile anticarro lanciato da Libano verso Israele

Un missile anti-carro è stato lanciato dal Libano verso Zar'it, località che si trova al confine settentrionale israeliano. Lo confermano le Forze di Difesa, spiegando di aver risposto con colpi di artiglieria in direzione dell'area dalla quale sarebbe partito il missile.

Ore 15.18 - Scholz arrivato in Israele

A dieci giorni dall'attacco terroristico di Hamas, il cancelliere tedesco Olaf Scholz è arrivato in Israele in visita di solidarietà. Per Scholz sono previsti incontri con il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, il presidente israeliano Izchak Herzog e i parenti degli ostaggi tedeschi di Hamas rapiti nella Striscia di Gaza.