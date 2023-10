Gaza "libera da Hamas". Chi ha pubblicato questa foto: lezione alla sinistra

22 ottobre 2023 a

Si fa presto a dire Peace & love. Ziggy Marley, artista reggae giamaicano e soprattutto figlio dell'indimenticato Bob Marley, il cantore della "pace e amore" con ritmo in levare, si schiera su Instagram con la Palestina, sì, ma contro Hamas. E sicuramente non contro Israele, a differenza di tanti rappresentanti del mondo dello spettacolo attratti inesorabilmente dall'utopia del pacifismo.



Un post, quello del figlio di Bob e Rita Marley, tanto semplice quanto signficativo: "Free Gaza", sì, ma sotto, con una mano che alza indice e medio nel classico simbolo della vittoria, si legge "from Hamas". Gaza libera da Hamas, e non da Israele. Un messaggio che dovrebbe essere logico, per chi crede nella democrazia e nei diritti umani. Ma che la tempesta in Medio Oriente ha come sempre offuscato.

Così chi sostiene il diritto di Israele ad avere giustizia per l'orribile strage di civili di sabato 7 ottobre, dando la caccia ai fondamentalisti islamici che si nascondono a Gaza, vengono paragonati a fascisti e nazisti. E chi difende, legittimamente, i diritti dei palestinesi di vivere in un loro Stato, tace pericolosamente (più o meno volontariamente) proprio sul fatto che Hamas non sia un movimento di rappresentanza popolare, ma una organizzazione terroristica.

Così Ziggy Marley, con un solo post, riesce a dare una lezione di saggezza alla sinistra mondiale. Peraltro, il legame di Ziggy con Israele e il mondo ebraico è familiare: la moglie Orly è una israeliana di origini persiane e lo stesso Bob, mitico autore di No woman no cry, era appassionato in vita di storia e cultura ebraiche.