Annalisa Chirico, schiaffo ai manifestanti: "Sono terroristi, mai visto nulla del genere"

Sabato di cortei, di manifestazioni: in piazza l'odio contro Israele e il sostegno alla Palestina. Un sostegno alla Palestina che, però, sinistramente assomiglia a un sostegno ad Hamas, soprattutto in considerazione dell'orrore commesso dal gruppo terroristico lo scorso 7 ottobre.

E di questo caso, di questo confine molto sottile, se ne parla a Stasera Italia, il programma di Rete 4, la puntata è quella di sabato 21 ottobre. Ospite in studio ecco Annalisa Chirico, la quale ragiona: "Ti dico la verità, non ho mai visto una solidarietà così diffusa verso un gruppo terroristico. Israele ha subito un attentato con oltre 1.300 vittime e c'è una diffusa solidarietà verso un gruppo terroristico. Si tira in ballo la questione palestinese che secondo me ha poca attinenza rispetto al diritto fondamentale di Israele di esistere e anche di difendere i propri confini", rimarca la giornalista.

E ancora: "È come se si pretendesse da Israele di vivere con un gruppo terroristico accanto, confinante al territorio, un territorio già violato per uccidere 1.300 persone - rimarca -. Il discorso tocca anche i mass-media, si pensi anche al razzo che ha ucciso centinaia di persone all'ospedale di Gaza: io ho notato la permeabilità dei media occidentali. Abbiamo preso per oro colato le parole fondate sul nulla di un gruppo terroristico mentre c'era una democrazia seria che diceva che avrebbe fatto le indagini nelle prossime ore", conclude Annalisa Chirico.