Israele e Hamas, la diretta. Palestina: "A Tel Aviv la licenza di uccidere". Raid colpisce una moschea a Gaza

La guerra tra Israele e Hamas prosegue, anche se Tel Aviv avrebbe accettato di rinviare l'invasione di Gaza per permettere l'arrivo di un maggiore numero di truppe americane in Medio Oriente e per facilitare la liberazione degli ostaggi. Resta la preoccupazione internazionale per le minacce incrociate tra Israele e Iran, soprattutto dopo che Teheran ha minacciato di attaccare la città di Haifa. Biden ha trovato un accordo con Netanyahu per un "flusso continuo di aiuti a Gaza". Segui la diretta.

Ore 15.49 - Israele, "eliminata cellula terroristica nel sud del Libano"

L'esercito israeliano dice di aver colpito con un drone una cellula terroristica nel Libano del sud che si apprestava a un attacco con un missile anti tank nella zona del Monte Dov. Sono in tutto più di 20 "le cellule terroristiche" di Hezbollah che - a detta del portavoce militare Daniel Hagari - sono state eliminate nel Libano del sud dall'inizio della guerra a Gaza dello scorso 7 ottobre.

Ore 15.40 - La bozza del vertice Ue, "sostegno a pausa umanitaria"

"Il Consiglio europeo sostiene l'appello del segretario generale delle Nazioni Unite Guterres per una pausa umanitaria al fine di consentire un accesso umanitario sicuro e l'arrivo degli aiuti a chi ne ha bisogno." Lo si legge nel capitolo relativo al Medio Oriente, nella terza bozza delle conclusioni del vertice dei 27 che si terrà a Bruxelles giovedì e venerdì.

Ore 15.32 - Raid israeliano colpisce moschea a Gaza

Un raid israeliano ha colpito un'altra moschea nella Striscia di Gaza, portando a 32 il numero totale di moschee distrutte nel territorio dal 7 ottobre. Lo riferisce il ministero degli Interni dell'enclave, come riporta Al Jazeera. Presa di mira la moschea Al-Noor Al-Mohammedi nel quartiere di Sheikh Radwan a Gaza.

Ore 15.18 - Hamas lancia attacchi con droni, intercettati da Israele

Le Brigate al-Qassam, braccio armato di Hamas, hanno riferito su Telegram di aver lanciato due attacchi con droni contro due basi militari israeliane, come riporta Al Jazeera. Haaretz fa sapere che due droni entrati da Gaza nello spazio aereo israeliano "sono stati intercettati da un elicottero militare e dal sistema di difesa aerea".

Ore 15.13 - Premier Palestina: non dare a Israele il "permesso di uccidere"

Il primo ministro palestinese, intervenuto a una riunione di governo a Ramallah, in Cisgiordania, ha condannato chi ha dato "la licenza di uccidere a Israele". Nelle scorse ore Washington e i paesi europei hanno invocato il "diritto di Tel Aviv a difendersi", non invitando invece lo Stato ebraico a mettere fine ai suoi attacchi a Gaza.

Ore 14.26 - Il ministro degli Esteri iraniano parla con leader Hamas

Il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian, citato dai media iraniani, ha parlato al telefono con Ismail Haniyeh, il capo dell'ufficio politico di Hamas, e con il segretario generale della Jihad islamica, Ziad Nakhala. Nel colloquio ha detto che il sostegno degli Stati Uniti a Israele è "una delle ragioni principali dei crimini del regime".

Ore 14.20 - Tre ministri israeliani minacciano di dimettersi

"Almeno tre ministri" israeliani stanno considerando la possibilità di rassegnare le dimissioni per obbligare il premier Benyamin Netanyahu ad assumersi pubblicamente le proprie responsabilità in seguito all'attacco di Hamas del 7 ottobre: lo riferisce il sito Ynet, del quotidiano Yediot Ahronot, senza pubblicare i loro nomi.