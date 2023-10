Gaza, il video inedito del tunnel di Hamas: scoperto l'orrore

29 ottobre 2023 a

I tunnel sono quantomai importanti nel conflitto tra Israele e Hamas. Lo sa bene l’esercito israeliano, che ha diffuso un video in cui mostra alcuni frammenti delle operazioni nei tunnel. “Sotto gli ospedali, le scuole, le moschee e le case di Gaza si nasconde l’orribile mondo sotterraneo del terrorismo di Hamas. Per smantellare Hamas dobbiamo smantellare i suoi tunnel sotterranei”, ha scritto l’Idf a corredo del video.

A proposito di tunnel, l’esercito israeliano ha confermato gli scontri vicino al valico di Erez, nella parte settentrionale della Striscia di Gaza. Alcuni uomini di Hamas sono usciti da un tunnel e sono stati neutralizzati dagli israeliani. Molti altri terroristi armati sono stati uccisi in battaglie vicine, ha fatto sapere l’Idf. Insomma, l’operazione via terra lanciata venerdì 27 ottobre sta proseguendo, con Israele che ha tutta l’intenzione di distruggere militarmente e politicamente Hamas una volta per tutte: un obiettivo complicato da raggiungere, considerando che sarà necessario stanare quartiere per quartiere, casa per casa gli uomini di Hamas.

Intanto a Gaza tra i civili sale la disperazione, come dimostra l’assalto di migliaia di persone ai magazzini in cui sono conservati aiuti umanitari. La ricerca di farina, cibo e prodotti igienici è la dimostrazione che la popolazione è stremata da tre settimane di guerra, e le cose non faranno che peggiorare adesso che è iniziata l’operazione via terra di Israele. Intanto l’Idf continua a condurre raid aerei e operazioni sul campo, con gli scontri con i miliziani di Hamas che avvengono nel nord della Striscia di Gaza.