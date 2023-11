Germania, "una nuova notte dei Cristalli" contro gli ebrei: dispaccio choc

07 novembre 2023 a

I siti ebraici in Germania rischiano di essere oggetto di attacchi in occasione dell'85mo anniversario della Notte dei cristalli, il pogrom attuato dalla dittatura nazista tra l'8 e il 9 novembre 1938. E' l'avvertimento del ministero dell'Interno tedesco, come riferisce il quotidiano Handelsblatt.

In particolare, il dicastero ha affermato di non poter escludere "eventi filopalestinesi, compresi quelli volti a invertire i ruoli di carnefice e vittima nella guerra contro Israele" mossa dal movimento islamista Hamas, che controlla la Striscia di Gaza. Inoltre, possono esservi "attività dimostrative senza preavviso" con reati come "insulti, incitamento all'odio e danni alla proprietà" presso istituzioni e luoghi di culto ebraici. Intanto, vengono "osservate molto attentamente" le ripercussioni per la situazione della sicurezza in Germania dell'attacco terroristico di Hamas contro Israele. Al riguardo, il ministero dell'Interno tedesco ha evidenziato: "Stiamo combattendo il disgustoso antisemitismo e l'islamismo che stiamo vivendo in questi giorni con tutti i mezzi dello Stato". In occasione dell'85mo anniversario della Notte dei cristalli, il Consiglio centrale degli ebrei in Germania (Zdj) ha organizzato una commemorazione a Berlino a cui parteciperanno il cancelliere Olaf Scholz e il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier. (

Tutto questo mentre il Paese è scosso ancora dalla richiesta di un asilo nido di Tangerhutte, in Sassonia-Anhalt, di poter cambiare il proprio nome, dedicato ad Anna Frank, perché non gradito agli immigrati. Tutti i capigruppo dei partiti che siedono nel consiglio comunale starebbero preparando un documento di posizione per rifiutare la ri-denominazione dell'asilo. Lo riferisce Welt, citando il presidente del consiglio comunale, Werner Jacob della Cdu. Il documento dovrebbe essere presentato questo mercoledì al sindaco (senza partito) Andreas Brohm. Il testo dovrebbe recitare che "i gruppi parlamentari del consiglio comunale di Tangerhütte chiedono al sindaco Brohm di respingere chiaramente questa ri-denominazione".

"Inquietante, direi anzi sconvolgente": così lunedì sera su X il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, aveva commentato la richiesta dell'amministrazione dell'asilo. Secondo la direttrice, Linda Schichor, Anna Frank, la bimba olandese deportata e uccisa dai nazisti, non è una storia adatta ai bambini.