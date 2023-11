Israele e Hamas, la diretta: "Esercito in stato di massima allerta a Nord"

13 novembre 2023 a

Distanza ancora incolmabile tra Israele e Hamas nella trattativa sul rilascio degli ostaggi detenuti dai jihadisti palestinesi nei tunnel sotto Gaza. Gli Stati Uniti sono al lavoro per trovare un accordo ed evitare che il conflitto si allarghi. I miliziani islamici accusano Tel Aviv di aver attaccato l'ospedale Al Shifa, considerato dall'intelligence israeliana il centro nevralgico dei terroristi. Di seguito tutti gli aggiornamenti in diretta.

Ore 8.41 - "Hamas voleva scatenare un conflitto regionale"

Hamas non voleva solo ''uccidere il maggior numero possibile'' di israeliani e ''prendere quanti più ostaggi'' potesse nell'attacco sferrato lo scorso 7 ottobre contro Israele. Quello che in realtà voleva, come afferma il Washington Post citando analisti, era scatenare una guerra regionale, un conflitto più ampio e profondo. Le prove sono state indicate da decine di funzionari della sicurezza e dell'intelligence occidentale e del Medioriente, secondo i quali Hamas voleva infliggere un colpo di proporzioni storiche con conseguente massiccia risposta di Israele. E volevano arrivare fino alla Cisgiordania, infliggendo così anche un duro colpo all'Autorità nazionale palestinese (Anp). Gli ultimi ritrovamenti dell'intelligence mettono anche in luce le tattiche e i metodi usati da Hamas per far breccia nell'intelligence israeliana e contrastare i primi sforzi delle Idf per fermare l'attacco. Dopo aver violato la barriera israeliana in una trentina di punti, i militanti di Hamas hanno organizzato il massacro e civili in circa trenta posti tra villaggi, città e avamposti militari. Nuove prove dimostrano che erano pronti ad andare oltre. Alcuni militanti, spiegano i funzionari, avevano con sé cibo, munizioni ed equipaggiamento per diversi giorni, oltre che istruzioni per andare in profondità in Israele se i primi attacchi avessero avuto successo, colpendo anche città più grandi.

Ore 8.26 - Esercito di Israele "in massima allerta" a Nord

Il portavoce dell'esercito israeliano Daniel Hagari ha affermato che le forze israeliane sono in "massima allerta nel nord" al confine con il Libano, sebbene restino "concentrate su Gaza". Hagari ha anche indicato che l'esercito israeliano ha "arrestato 20 terroristi" "alcuni dei quali hanno partecipato ai massacri del 7 ottobre". "Abbiamo eliminato la squadra che ha effettuato l'attacco missilistico anticarro contro i civili israeliani a Dovev", ha continuato.

Ore 8.03 - "Strutture di Hamas in scuole, moschee e case"

Le truppe di terra dell'esercito israeliano a Gaza continuano a trovare armi e strutture di Hamas, incluse scuole, moschee e residenze degli operativi della fazione islamica. Lo ha detto il portavoce militare secondo cui soldati della 401/a Brigata alla periferia del campo profughi di al Shati hanno rinvenuto una struttura della fazione collocata nell'università Al-Quds e un deposito di esplosivi nella moschea di Abu Bakr. In casa di un operativo della Jihad islamica a Beit Hanoun, è stata scoperto un deposito di armi e alcune di questa dentro la stanza da letto di un bambino. Sempre a Beit Hanoun sono stati rinvenuti un imbocco di tunnel, materiali di intelligence e armi.

Ore 7.36 - "L'ospedale al Shifa ha l'elettricità, propaganda di Hamas"

"Lo neghiamo totalmente, c'è molta propaganda da parte di Hamas... ma a Shifa c'è l'elettricità, tutto funziona", ha detto il presidente israeliano Isaac Herzog smentendo quanto dichiarato dal personale dell'ospedale al Shifa di Gaza secondo cui la struttura è a corto di elettricità. Parlando con Laura Kuenssberg della Bbc, Herzog ha dichiarato che una copia tradotta in arabo del Mein Kampf di Adolf Hitler è stata trovata sul corpo di un combattente di Hamas nel nord di Gaza "solo pochi giorni fa" in una stanza per bambini che era stata "trasformata in una base operativa militare di Hamas". Trovarne una copia nel nord di Gaza, ha detto Herzog, ha dimostrato che alcuni membri di Hamas "hanno imparato più e più volte l'ideologia di Adolf Hitler di odiare gli ebrei".



Ore 6.50 - "Tra gli ostaggi bimbo americano di 3 anni"

Tra gli ostaggi di Hamas c'è anche un bimbo americano di tre anni, i cui genitori sono stati uccisi durante gli attacchi del 7 ottobre in Israele. Lo comunica in una nota la Casa Bianca. In queste ore il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha discusso con l'emiro del Qatar della guerra a Gazza, in un vertice in cui "i due leader hanno convenuto che tutti gli ostaggi devono essere rilasciati senza ulteriori ritardi", fanno sapere dalla Casa Bianca.

Ore 6.06 - Biden all'emiro del Qatar: "Rilasciare gli ostaggi senza ritardi"

Il presidente USA Joe Biden ha discusso con l'emiro del Qatar Tamim Bin Hamad Al-Thani della guerra a Gaza e degli sforzi compiuti dal Qatar per liberare gli ostaggi. In un resoconto della telefonata, la Casa Bianca ha rivelato che uno degli ostaggi detenuti è un bambino americano di 3 anni i cui genitori sono stati uccisi da Hamas durante gli attacchi del 7 ottobre in Israele. "I due leader hanno convenuto che tutti gli ostaggi devono essere rilasciati senza ulteriori ritardi", ha dichiarato la Casa Bianca. Nella telefonata di domenica, Biden ha "affermato la sua visione di un futuro Stato palestinese in cui israeliani e palestinesi possano vivere fianco a fianco con uguale stabilità e dignità. Ha osservato che Hamas è stato a lungo un ostacolo a questo risultato", si legge ancora nella dichiarazione della Casa Bianca.

Ore 6.02 - Israele, "raid più profondi nella città di Gaza"

L'operazione di terra israeliana si è estesa in profondità all'interno della città di Gaza. Lo ha dichiarato il portavoce dell'esercito, il contrammiraglio Daniel Hagari, in un briefing. Le forze di fanteria e di ingegneria da combattimento hanno raggiunto la periferia del campo profughi di Al-Shati a Gaza, ha detto Hagari. Nel frattempo, le forze dell'esercito si sono coordinate con la Marina israeliana per fare irruzione nell'area del porto turistico di Gaza. "Stanno circondando completamente l'area", ha detto Hagari, per il quale l'esercito israeliano sta "localizzando i lanciatori di razzi a lungo raggio puntati su Israele". Mentre distruggevano piattaforme di lancio anticarro, tunnel e infrastrutture del terrore, Hagari ha detto che le forze israeliane hanno arrestato presunti membri di Hamas, che sono stati riportati in Israele per le indagini.

Ore 4.58 - Il consigliere di Biden parte per la regione

Il principale consigliere per il Medio Oriente del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, Brett McGurk, è in partenza per Israele, il Qatar e diversi altri Paesi della regione, che visiterà questa settimana nel tentativo di agevolare i negoziati sulla liberazione degli ostaggi detenuti dall'organizzazione islamista palestinese Hamas e di scongiurare un allargamento regionale del conflitto in corso nella Striscia di Gaza. Lo hanno anticipato fonti del sito d'informazione "Axios", secondo cui il funzionario incontrerà tra gli altri il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il ministro della Difesa Yoav Gallant e altri alti funzionari della sicurezza israeliana. Secondo le anticipazioni, i negoziati relativi agli ostaggi nelle mani di Hamas potrebbero contemplare il rilascio in cambio della scarcerazione di donne e minori palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. L'accordo proposto potrebbe anche includere l'ingresso di carburante nella Striscia di Gaza. Secondo le fonti, McGurk potrebbe visitare anche Arabia Saudita e Giordania.