Israele-Hamas, la diretta. "Arrendetevi", blitz all'ospedale al Shifa: stanati i comandanti di Hamas

Israele mette alle strette Hamas e individua il quartier generale dei terroristi sotto un ospedale. Operazioni di accerchiamento e blitz dell'Idf proseguono senza sosta per stanare i tagliagole e per mettere in salvo gli ostaggi. Segui la diretta



Ore 7.32 - Hamas a comunità mondiale, 'salvate i pazienti di Shifa'

"All'interno del complesso di Shifa ci sono 1.500 membri del personale medico e circa 7.000 sfollati. Facciamo appello a tutti i Paesi affinché intraprendano azioni urgenti per salvare i pazienti all'interno del Complesso Shifa": lo scrive su Telegram il portavoce del ministero della Sanità di Hamas, Ashraf Al-Qudra

Ore 6.40 - Medico al Shifa, 'Israele ci ha dato 30 minuti di preavviso'

L'esercito israeliano ha dato all'amministrazione dell'ospedale al Shifa di Gaza un preavviso di 30 minuti prima che iniziasse l'operazione militare nel complesso: lo ha detto alla Cnn un medico dell'ospedale, Khaled Abu Samra, come riporta l'emittente statunitense sul suo sito. "Ci è stato chiesto di stare lontani dalle finestre e dai balconi. Possiamo sentire i veicoli blindati, sono molto vicini all'ingresso del complesso", ha affermato il medico prima dell'inizio dell'operazione.

Ore 5.30 - Media, oltre 100 soldati nel blitz in ospedale al Shifa

Oltre 100 soldati hanno preso parte al blitz di questa notte dell'esercito israeliano nell'ospedale al Shifa di Gaza: lo ha riferito alla Bbc un testimone che si trovava all'interno della struttura, Khader Zaanoun, il quale ha inoltre confermato la presenza di carri armati israeliani nel campus dell'ospedale. "Ho visto sei carri armati all'interno dell'ospedale e più di un centinaio di soldati del commando, sono entrati nel pronto soccorso principale, alcuni soldati erano mascherati e urlavano in arabo 'non muoverti, non muoverti'", ha raccontato Zaanoun.

Ore 4.55 - Casa Bianca, telefonata Biden-Netanyahu su ostaggi

Il presidente americano Joe Biden ha parlato martedì pomeriggio con il premier israeliano Benjamin Netanyahu e ha discusso "a lungo degli sforzi in corso per garantire il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas, tra cui molti bambini e un certo numero di americani". Lo rende noto la Casa Bianca, come riportano i media internazionali.

Ore 3.45 - Medico al Shifa, carri armati Israele in campus ospedale

Carri armati israeliani e bulldozer si trovano nel campus dell'ospedale al Shifa di Gaza: lo ha detto un medico della struttura, Mokhallalati, ad Al Jazeera. Il medico ha confermato che le forze israeliane si trovano all'interno del complesso ospedaliero, sottolineando però che le informazioni rimangono scarse.

Ore 2.30 - Hamas, accuse agli Usa: “Biden responsabile operazione Israele ad al Shifa”

In un comunicato, Hamas ha definito l'operazione militare israeliana all'interno dell'ospedale al Shifa un "crimine barbaro contro una struttura medica protetta dalla Quarta Convenzione di Ginevra". Lo riporta Al Jjazeera.

Ore 1.55 - Israele: “Operazione in un’area specifica dell’ospedale di Shifa”

"Sulla base di informazioni di intelligence e di una necessità operativa, le forze dell'Idf stanno conducendo un'operazione precisa e mirata contro Hamas in un'area specifica dell'ospedale Shifa", si legge nel comunicato. "L'Idf sta conducendo un'operazione di terra a Gaza per sconfiggere Hamas e salvare i nostri ostaggi. Israele è in guerra con Hamas, non con i civili di Gaza - prosegue la nota -. Le forze dell'Idf comprendono squadre mediche e persone che parlano arabo, che sono state sottoposte a un addestramento specifico per prepararsi a questo ambiente complesso e sensibile, con l'intento di non arrecare alcun danno ai civili usati da Hamas come scudi umani". L'esercito ricorda poi che "nelle ultime settimane, l'Idf ha avvertito pubblicamente e ripetutamente che il continuo uso militare dell'ospedale Shifa da parte di Hamas mette a rischio il suo status di protezione ai sensi del diritto internazionale, e ha concesso tutto il tempo necessario per porre fine a questo abuso illegale dell'ospedale. Ieri l'Idf ha ribadito alle autorità competenti di Gaza che tutte le attività militari all'interno dell'ospedale dovevano cessare entro 12 ore. Purtroppo, ciò non è avvenuto". "L'Idf ha anche facilitato l'evacuazione su larga scala dell'ospedale e ha mantenuto un dialogo regolare con le autorità ospedaliere. Chiediamo a tutti i terroristi di Hamas presenti nell'ospedale di arrendersi", conclude.