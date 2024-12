Sushi, choc a Bologna: tonno in strada, "un orrore a cielo aperto"

12 dicembre 2024 a

Pioggia di critiche al ristorante Yoshi di Bologna. Il locale è finito al centro della polemica dopo che alcune immagini hanno fatto il giro del web. Queste ultime immortalavano i dipendenti del locale lavare un tonno in strada.

Eppure, ha tenuto a precisare uno dei gestori in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, quel pesce non era destinato alla tavola: "Ci siamo accorti subito che quel tonno aveva qualcosa che non andava, non era di buona qualità e conteneva ancora le interiora, cosa che solitamente non avviene. Quel video mostra solo la prima parte dello smaltimento" ha spiegato il titolare.

E ancora: "Il tonno era da buttare, ma farlo in modo integrale era impossibile, dovevamo sfilacciarlo. Non era mai accaduto prima. Così siamo andati fuori per sciacquarlo e procedere poi all’interno del locale allo smaltimento in modo più sicuro".

Ma la gogna ha preso in fretta piede. A rilanciare il video è stata la pagina Instagram 'WelcometoBolognina', accompagnando le immagini con un ironico "street food" ironizzando sulla presenza del pesce sull’asfalto. La ripresa, fatta dall’alto, fa presupporre che a registrare la scena potrebbero essere stati i condomini della palazzina di fronte.

E così in poche ore il video ha raggiunto 3 milioni di visualizzazioni. Immediata la reazione dei clienti, che hanno provveduto a disdire e cancellare la prenotazione. La clientela, infatti, sarebbe addirittura diminuita del 40 per cento. Un danno enorme per un locale che vanta - fino ad ora - ottime recensioni al punto da essere menzionato dal Gambero Rosso.