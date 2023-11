Israele-Hamas, la diretta. Tokyo, attentato all'ambasciata? Distrutta la casa di Haniyeh

16 novembre 2023 a

Siamo al 41esimo giorno di guerra tra Israele e Hamas. Il raid dell'Idf nell'ospedale di Al Shifa. Usa, c'è un piano per Gaza. Biden: fiducioso sul rilascio degli ostaggi. Fatto esplodere il Parlamento di Hamas. Sempre più intensi gli scontri tra esercito israeliano ed Hezbollah Segui la diretta.

Ore 08.43 - Biden: fiducioso per ostaggi, grande collaborazione del Qatar

Il presidente Usa Joe Biden si è detto "leggermente fiducioso" sulla possibilità di raggiungere un accordo per la liberazione dei circa 240 ostaggi portati da Israele nella Striscia di Gaza, sottolineando che "abbiamo ottenuto una grande collaborazione da parte del Qatar", importante mediatore nella regione del Medioriente. "Non voglio correre troppo perché non so cosa sia successo nelle ultime quattro ore", ha concluso Biden facendo riferimento alla durata del suo colloquio con il presidente cinese Xi Jinping.

Ore 08.21 - Israele-Libano, scontri al confine

Le forze di difesa israeliane hanno risposto a un "numero di lanci verso il territorio israeliano" dal Libano: lo ha riferito l'Idf sui social media, affermando anche di aver utilizzato carri armati per colpire un posto di osservazione di Hezbollah. Nel frattempo, il canale televisivo Hezbollah, Al Manar, ha riferito che il gruppo ha attaccato siti militari israeliani al confine con il Libano, dove sarebbero stati bombardati alcuni villaggi.

Ore 07.33 - Idf, raid distrugge casa del leader politico di Hamas

Un aereo israeliano ha colpito la casa del leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh, nella Striscia di Gaza. Lo conferma il Times of Israel ricordando che Haniyeh vive in esilio in Qatar. Lo hanno reso noto le Forze di difesa israeliane (Idf) affermando che la casa era "utilizzata come infrastruttura terroristica e, tra le altre cose, come luogo di incontro per gli alti funzionari dell'organizzazione" di Hamas.

Ore 06.59 - Israele, morti altri 2 soldati a Gaza

Idf annuncia la morte di altri due soldati: sono stati uccisi durante i combattimenti nella Striscia di Gaza. Il totale - secondo la stessa fonte - è ora di 50 militari dall'inizio dell'operazione di terra nell'enclave palestinese.

Ore 04.45 - Tokyo, auto contro barriere vicino all'ambasciata israeliana

La polizia giapponese ha arrestato un uomo dopo un incidente stradale avvenuto verso le 11 ora locale (le 3 in Italia) vicino all'ambasciata israeliana a Tokyo, riferiscono i media locali. Riprese video mostrano una piccola automobile schiantata contro una recinzione a un incrocio a circa 100 metri dalla sede diplomatica. Un agente di polizia è rimasto leggermente ferito nell'accaduto. L'uomo arrestato sarebbe un cinquantenne membro di un gruppo di destra: questo quanto rivelano le prime informazioni disponibili.

Ore 03.44 - Idf, attaccate postazioni Hezbollah in Libano

Idf attaccato nella notte posizioni e strutture di Hezbollah in Libano. Lo ha affermato un portavoce dell'IDF. Tra gli obiettivi attaccati un deposito di armi, infrastrutture militari, posti di vedetta e posizioni di lancio, inclusa quella utilizzata ieri da Hezbollah per lanciare un missile anticarro verso la città di Shlomi, nel nord di Israele.