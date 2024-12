Giorgia Meloni, Ezio Mauro: "Non ci rendiamo conto di quale considerazione goda in Europa"

12 dicembre 2024 a

Secondo Politico.eu Giorgia Meloni è "la leader più potente d'Europa", definendola "l'uomo più forte in grado di esercitare un potere enorme in un momento in cui l'Europa manca di potenti centristi".

La sinistra italiana si è indignata per il prestigioso riconoscimento internazionale, con l'ex premier Giuseppe Conte che provocatoriamente si è spinto fino a questa battuta: "Che livello, che corsa al ribasso stiamo facendo". Mentre il verde Angelo Bonelli, in evidente difficoltà, si è limitato a un "chiedetelo agli italiani".

A riportare tutti con i piedi per terra è Ezio Mauro, storico ex direttore e oggi editorialista di Repubblica, che in collegamento con Otto e mezzo su La7 spiazza tutti i progressisti, forse pure la conduttrice Lilli Gruber.

"Non c'è dubbio - spiega il delfino di Eugenio Scalfari - che se parli con i direttori dei giornali stranieri o qualche esponente politico europeo la Meloni ha una considerazione in Europa di cui a volte noi non ci rendiamo conto".

La sua abilità tattica l'ha dimostrata incuneandosi per portare Fitto a una vicepresidenza dentro una maggioranza di centrosinistra, rimanendone fuori - nota Mauro -. Dal punto di vista strategico, all'inizio del suo mandato con la scelta di schierarsi nel campo atlantico a sostegno dell'Ucraina si è comprata un'identità di politica estera. Gli americani in quel momento badavano solo ad avere alleati, non si chiedevano da dove venivano ma dove andavano, la Meloni senza ambiguità e con sincerità ha appoggiato l'Ucraina e stabilito un rapporto con gli americani molto buono. E adesso ha incontrato Trump, sorpassando pure Salvini".

