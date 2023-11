Joe Biden, l'ultimo disastro: "Sì, un dittatore". Lo dice in faccia a Xi

16 novembre 2023 a

"Irresponsabile". La portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning ha commentato così la definizione di "dittatore" fatta dal presidente americano Joe Biden a proposito del suo omologo cinese Xi Jinping, dopo averlo incontrato a San Francisco. Irresponsabile e inopportuna dichiarazione che va ad aggiungersi alla lunga lista di "scivoloni" che il presidente Usa ha inanellato durante il suo mandato. Perché incrinare la ritrovata armonia con Xi dopo il vertice di ieri che entrambi hanno ritenuto un successo? Biden, durante la conferenza stampa seguita al faccia a faccia con Xi, ha detto di credere ancora, nonostante abbiano fatto progressi nelle loro relazione, che il presidente cinese sia un dittatore. "Sì, in un certo senso lo è", ha affermato di fronte a Blinken, il segretario di Stato, assolutamente sbigottito

"Questa affermazione è estremamente errata e irresponsabile. La Cina si oppone fermamente alla manipolazione politica", ha puntualizzato la diplomatica cinese in un briefing alla stampa, aggiungendo che "ci sono sempre persone con secondi fini che cercano di provocare e minare le relazioni tra Cina e Stati Uniti, ma questo non avrà successo". Da parte sua Biden sembra non essersi reso conto della gravità delle sue parole. "Conosco l'uomo, conosco il suo modus operandi. Abbiamo dei disaccordi ma lui è stato sincero", ha detto il presidente degli Stati Uniti che quando i giornalisti gli hanno chiesto se consideri ancora Xi un dittatore ha risposto senza alcun problema "sì, lo è in quanto governa un paese che è un paese comunista basato su una forma di governo totalmente diversa dalla nostra". "Comunque", ha aggiunto Biden, "abbiamo fatto dei progressi".

Se disgelo sarà davvero, si vedrà nelle prossime settimane, ma intanto un piccolo segnale era arrivato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dove Usa e Cina non hanno bloccato l'ultima risoluzione, presentata da Malta, che chiedeva una pausa umanitaria a Gaza per dare accesso agli aiuti alla popolazione colpita dai bombardamenti israeliani. Con le precedenti quattro risoluzioni i due Giganti della terra si erano trovati in posizioni opposte. Stavolta no. E a San Francisco il clima di armonia è stato mostrato a tutto il mondo. In serata Biden e la first lady Jill Biden hanno accolto tutti gli ospiti in un ricevimento ufficiale che stavolta ha assunto un valore più che simbolico.