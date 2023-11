Colpita da un fulmine in spiaggia, morta sul colpo: il video della tragedia

18 novembre 2023 a

Tragedia sulla spiaggia di Boquilla a Cartagena, in Colombia: una donna di 34 anni è stata uccisa da un fulmine che l’ha colpita in pieno mentre passeggiava in riva al mare. La tragedia è stata ripresa da un bagnante col proprio smartphone. Nonostante i soccorsi, per lei non c'è stato nulla da fare: la donna è stata subito aiutata dal personale sanitario intervenuto sul posto e poi portata in ospedale, ma è morta poco dopo per arresto cardiorespiratorio. Prima della tragedia, le autorità locali avevano diffuso un'allerta maltempo, invitando i cittadini a prendere le dovute precauzioni.

La donna, venezuelana, madre di due figli e proprietaria di un'azienda di abbigliamento, si trovava lì in vacanza con la sua famiglia. Era arrivata a Cartagena un giorno prima. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention, la probabilità di essere colpiti da un fulmine è una su un milione, ma quasi il 90% delle vittime sopravvive. La Colombia, secondo uno studio dell'Università Industriale di Santander, sarebbe spesso soggetto a scariche elettriche per via del gran numero di montagne e pianure presenti sul territorio. "Queste condizioni - hanno spiegato gli esperti - fanno sì che la Colombia sia la regione con la più alta attività di fulmini al mondo, il che aumenta il numero di morti e feriti dovuti a questo fenomeno, soprattutto nelle zone rurali".